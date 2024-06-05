Бывший младший капрал армии Великобритании, удостоенный наград за свою службу в Афганистане и Ираке, уже семь месяцев находится под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах по подозрению в шпионаже, сообщает издание Times, ссылаясь на членов семьи и близких задержанного.



Издание отмечает, что самый престижный морской пехотинец, прослуживший в Ираке и Афганистане, уже семь месяцев содержится в Дубае по обвинению в шпионаже.



Уточняется, что взятый под стражу — бывший младший капрал Мэтт Краучер, удостоенный Георгиевского креста за храбрость в Афганистане. В ноябре прошлого года он был задержан и обвинен в "преднамеренном и незаконном доступе к телекоммуникационной сети". Ему изъяли паспорт и запретили выезд из Объединенных Арабских Эмиратов.



По словам его друзей, Краучера допрашивали о его роли в министерстве обороны Великобритании и разведывательных службах, а также о том, какое отношение он имеет к британскому посольству.



Издание цитирует заявления членов семьи Краучера о том, что они переживают из-за "огромного стресса", и дело "придумано и нелепо". Они обвинили министерство иностранных дел в том, что оно "часто ухудшает ситуацию дезинформацией" и предлагает Краучеру бесполезную помощь.

Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿