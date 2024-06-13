В новой системе устройства мира, как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, не будет проявлений санкций, угнетения и лжи.



"Без сомнений, упомянутые процессы приближают нас к появлению новой системы устройства мира, где не существует применения санкций, угнетения и недостоверной информации.



Принцип единства в разнообразии, широко используемый в различных областях нашей жизни, благодаря анти-колониальному Движению, должен получить новое значение и, в конечном итоге, найти отражение в международных отношениях", — отметил он в своей публикации для "Российской газеты".



Медведев подчеркнул, что именно поэтому запущенное Движение "За свободу наций!" при поддержке "Единой России", основываясь на длительных традициях Союза Советских Социалистических Республик в области противодействия колониализму и его последствиям, является крайне важным шагом к объединению народов мира в противостоянии новым колонизаторам.

Фото: government.ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿