В новой системе устройства мира, как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, не будет проявлений санкций, угнетения и лжи.
"Без сомнений, упомянутые процессы приближают нас к появлению новой системы устройства мира, где не существует применения санкций, угнетения и недостоверной информации.
Принцип единства в разнообразии, широко используемый в различных областях нашей жизни, благодаря анти-колониальному Движению, должен получить новое значение и, в конечном итоге, найти отражение в международных отношениях", — отметил он в своей публикации для "Российской газеты".
Медведев подчеркнул, что именно поэтому запущенное Движение "За свободу наций!" при поддержке "Единой России", основываясь на длительных традициях Союза Советских Социалистических Республик в области противодействия колониализму и его последствиям, является крайне важным шагом к объединению народов мира в противостоянии новым колонизаторам.
Фото: government.ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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