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Противоречия по Украине разрывают НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

Противоречия по Украине разрывают НАТО

Депутат Государственной Думы от Севастополя, участник комитета по внешним делам Дмитрий Белик считает, что в рядах НАТО кризис нарастает из-за Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО готовит военную миссию на территории Украины, в которой Будапешт не будет принимать участие.

"Прежняя единая позиция НАТО уступает место расколу из-за разногласий по украинскому конфликту. Все более явно вырисовывается точка зрения разумных и строительных государств, таких как Венгрия, которые ценят мир и стремятся обезопасить Европу от новой мировой войны", — отметил Белик в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его мнению, другие лидеры стран-членов альянса, даже если не примутся напрямую противостоять и откровенно возражать планам США, хотя бы задумаются о возможных последствиях агрессии в отношении России для своих народов.

"Я не верю, что НАТО отправит свои войска на Украину, хотя инструкторы и вооружение альянса там присутствуют с 2022 года. Факт увеличения их числа в настоящее время неоспорим и мы должны примириться с этим, постепенно продолжая разрушение военной структуры на грани Украины. Это создаст сложности для наших сил, однако наша общая цель от этого не изменится", — подчеркнул Белик.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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