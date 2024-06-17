Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО пока не вызывает единодушия из-за недостаточного количества голосов в поддержку этой инициативы.
По его мнению, Украина присоединится к альянсу, как только будет достигнуто всеобщее согласие.
Однако он подчеркнул, что принятие решений должно происходить единогласно.
Подчеркнув необходимость завершения конфликта, Йенс Столтенберг отметил, что следует активно двигаться вперед, чтобы в установленное время Украина смогла стать членом НАТО без лишних задержек.
По мнению генсека, для этого также требуется окончательное урегулирование конфликта. Он выразил мнение, что прежде всего необходимо убедиться в полном завершении конфликта, а не его временном приостановлении.
Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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