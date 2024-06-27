Исследование, проведенное HeadHunter и логистической компанией ПЭК, выявило, что наиболее высокооплачиваемыми отраслями в России являются транспортно-логистическая и горнодобывающая. Анализ основан на сравнении зарплатных предложений на платформе hh. ru за первые пять месяцев 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.
В транспортно-логистическом секторе медианная зарплата достигла 139 тысяч рублей, в то время как в сфере добычи полезных ископаемых она составила 116 тысяч рублей. Тяжелое машиностроение замыкает тройку лидеров с показателем в 110 тысяч рублей. На противоположном конце спектра находятся сферы культуры и искусства (55 тысяч рублей), а также телекоммуникации и розничная торговля (52 тысячи рублей).
Примечательно, что транспортно-логистическая отрасль не только лидирует по размеру зарплат, но и демонстрирует наиболее высокие темпы их роста. За рассматриваемый период предложения в этом секторе увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Значительный рост также наблюдался в нефтегазовой отрасли (+38%), автомобильной промышленности и государственном секторе (+33%), металлургии и производстве промышленного оборудования (+26%).
Виктория Цой, директор по персоналу ПЭК, объясняет рост зарплат в логистике дефицитом линейного персонала и водителей грузовиков. Она отмечает, что количество вакансий растет быстрее, чем число резюме, а среднее время заполнения одной вакансии увеличилось до 25 дней, что более чем в два раза превышает прежние показатели.
Согласно данным "СберАналитики" и сервиса "Работа.ру", в 2024 году средняя желаемая зарплата россиян составляет 123,5 тысячи рублей в месяц. Исследование hh. ru показало, что доля граждан, не готовых снижать зарплатные ожидания для ускорения поиска работы, достигла рекордных 48%, увеличившись за год на 8 процентных пунктов.
По данным Росстата, в 2023 году реальный размер средней зарплаты в России вырос на 7,8%, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.
Фото: From Wikimedia Commons/ Romlogistics (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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