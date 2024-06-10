90 государств и организаций подтвердили свое участие в собрании по Украине в Швейцарии, приблизительно половина делегаций из стран Европы.
По данным швейцарского правительства, на сегодняшний день 90 государств и организаций подали заявки на участие в собрании. Почти половина делегаций прибудет в Швейцарию из других европейских стран.
По сведениям властей Швейцарии, рабочие группы обсудят вопросы, касающиеся ядерной и продовольственной безопасности, а также гуманитарных проблем во время собрания.
В конце собрания будет подготовлено заключительное заявление, как указано в пресс-релизе.
Швейцария примет проведение собрания по Украине 15-16 июня неподалеку от города Люцерн, в курортном городке Бюргеншток.
Участие в мероприятии подтвердили около 80 стран. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать на собрании.
По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не направила официального приглашения России на участие в саммите по Украине, и Москва, согласно информации РИА Новости, не собирается участвовать в данном событии.
Хохлов добавил, что предлагаемая организаторами идея проведения мирного собрания не соответствует интересам России, поскольку представляет собой следующий вариант настойчивого навязывания "формулы мира", которая не учитывает российские интересы.
В Кремле утверждали, что поиск путей разрешения ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно бессмыслен и не имеет перспективы.
Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)
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