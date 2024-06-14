В столице Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, по информации местного издания "Страна" в Telegram-канал.
По данным интерактивной карты украинского ведомства по цифровой модернизации, предупреждение об атаке воздушными силами объявлено как в самом городе, так и в его окрестностях.
Телеканал сообщает о слышимом взрыве в Киеве, официальные представители пока не подтвердили эту информацию и никакого подтверждения о случившемся не поступало.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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