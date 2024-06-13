В городе Харьков произошел взрыв во время воздушной тревоги, сообщает украинский ТСН.



По данным Telegram-канала ТСН, был зарегистрирован взрыв в Харькове, но конкретная информация не была предоставлена.



Воздушная тревога объявлена в Харьковской области с 21:19 (мск).



Удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года со стороны ВС России, всего через два дня после инцидента на Крымском мосту. По мнению российских властей, этим терактом стоят украинские спецслужбы.



Наносимые удары призваны поражать объекты энергетики, оборонных предприятий, военного управления и связи по всей территории страны. Вследствие этого воздушная тревога объявляется в украинских областях ежедневно, иногда — по всей стране.



Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в боях с Вооруженными Силами Украины.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿