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Вице-премьер Сальвини сравнил суд над Трампом с процессом Берлускони
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:03

Вице-премьер Сальвини сравнил суд над Трампом с процессом Берлускони

Министр транспорта и коммуникаций Италии, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини выразил в эфире радиостанции Радио 1 мнение о политическом процессе в отношении кандидата в президенты США Дональда Трампа, сравнив его с правовыми преследованиями премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего из жизни в 2023 году.

"Я с интересом отслеживаю события в других странах по сравнению с Италией, оставляя за собой право на суждения. Согласно информации, которую я изучил, здесь имеем дело с политическим процессом, подобным многим другим, происходившим в Италии в последнее время: например, с теми, которые годами преследовали Берлускони", — отметил он.

Против Берлускони было возбуждено значительное количество уголовных дел по обвинениям в коррупции, тайном финансировании политических организаций и подделке финансовых документов, связанных с его многочисленными предприятиями. Особенно громкими стали дела о взятках свидетелям после скандала, связанного с развлекательными мероприятиями на его поместье.

Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по всем 34 обвинительным пунктам в отношении Трампа по делу о подделке деловых документов.

Политику предоставлено право на апелляцию, что не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Приговор будет оглашен 11 июля.

Трамп станет первым бывшим президентом США, признанным виновным по уголовному делу. После обвинительного приговора сам Трамп заявил, что считает себя политическим заключенным.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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