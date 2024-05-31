Министр транспорта и коммуникаций Италии, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини выразил в эфире радиостанции Радио 1 мнение о политическом процессе в отношении кандидата в президенты США Дональда Трампа, сравнив его с правовыми преследованиями премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего из жизни в 2023 году.



"Я с интересом отслеживаю события в других странах по сравнению с Италией, оставляя за собой право на суждения. Согласно информации, которую я изучил, здесь имеем дело с политическим процессом, подобным многим другим, происходившим в Италии в последнее время: например, с теми, которые годами преследовали Берлускони", — отметил он.



Против Берлускони было возбуждено значительное количество уголовных дел по обвинениям в коррупции, тайном финансировании политических организаций и подделке финансовых документов, связанных с его многочисленными предприятиями. Особенно громкими стали дела о взятках свидетелям после скандала, связанного с развлекательными мероприятиями на его поместье.



Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по всем 34 обвинительным пунктам в отношении Трампа по делу о подделке деловых документов.



Политику предоставлено право на апелляцию, что не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Приговор будет оглашен 11 июля.



Трамп станет первым бывшим президентом США, признанным виновным по уголовному делу. После обвинительного приговора сам Трамп заявил, что считает себя политическим заключенным.

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