В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
Перед ними звучала сирена воздушной тревоги, информацию о взрывах передает издание "Общественное" в своем Telegram-канале.
Согласно онлайн-картам украинского министерства цифровой информации, вся территория Украины подвергается воздушной опасности, включены сирены.
Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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