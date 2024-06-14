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В Хмельницкой области прогремели взрывы
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:49

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.

Перед ними звучала сирена воздушной тревоги, информацию о взрывах передает издание "Общественное" в своем Telegram-канале.

Согласно онлайн-картам украинского министерства цифровой информации, вся территория Украины подвергается воздушной опасности, включены сирены.

Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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