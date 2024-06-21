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В Харькове прогремело несколько взрывов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:48

В Харькове прогремело несколько взрывов

В пятницу в Харькове произошли новые взрывы, сопровождаемые сиренами тревоги, как сообщает украинский телеканал "Общественное" через Telegram-канал.

Ранее в этот же день на канале "24" были переданы сведения о нескольких взрывах, произошедших в Харькове и сопровождаемых сиренами тревоги.

Согласно информации, распространенной телеканалом, взрывы, видимо, прогремели за пределами города.

По данным онлайн-карты, опубликованным украинским министерством цифровой трансформации, область вокруг Харькова находится в состоянии воздушной тревоги.

На данный момент нет официальных заявлений об этих взрывах.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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