В пятницу в Харькове произошли новые взрывы, сопровождаемые сиренами тревоги, как сообщает украинский телеканал "Общественное" через Telegram-канал.
Ранее в этот же день на канале "24" были переданы сведения о нескольких взрывах, произошедших в Харькове и сопровождаемых сиренами тревоги.
Согласно информации, распространенной телеканалом, взрывы, видимо, прогремели за пределами города.
По данным онлайн-карты, опубликованным украинским министерством цифровой трансформации, область вокруг Харькова находится в состоянии воздушной тревоги.
На данный момент нет официальных заявлений об этих взрывах.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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