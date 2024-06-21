В пятницу в Харькове произошли новые взрывы, сопровождаемые сиренами тревоги, как сообщает украинский телеканал "Общественное" через Telegram-канал.



Ранее в этот же день на канале "24" были переданы сведения о нескольких взрывах, произошедших в Харькове и сопровождаемых сиренами тревоги.



Согласно информации, распространенной телеканалом, взрывы, видимо, прогремели за пределами города.



По данным онлайн-карты, опубликованным украинским министерством цифровой трансформации, область вокруг Харькова находится в состоянии воздушной тревоги.



На данный момент нет официальных заявлений об этих взрывах.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿