В пятницу в некоторых центральных и южных регионах Греции был повышен уровень тревоги из-за возросшей вероятности возникновения лесных пожаров, как сообщает информационное агентство EFE.
В качестве превентивных мер были закрыты для посещения национальные парки и лесные массивы, а также введен запрет на передвижение транспортных средств по их территории. В стране установилась аномальная жара. Прогнозируется, что в течение пятницы температура воздуха в большинстве областей Греции достигнет отметки в 40 градусов Цельсия.
Согласно прогнозам местных метеорологов, ситуация может усугубиться из-за ожидаемого усиления ветра, что создаст дополнительные условия для распространения огня.
За минувшие несколько суток греческие пожарные службы зарегистрировали более шестидесяти очагов возгорания, из которых пятьдесят семь уже удалось локализовать и потушить.
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