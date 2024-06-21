Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
В связи с аномальной жарой в Греции закрываются парки из-за угрозы пожара
  1. Главная
  2. Мир
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:04

В связи с аномальной жарой в Греции закрываются парки из-за угрозы пожара

В пятницу в некоторых центральных и южных регионах Греции был повышен уровень тревоги из-за возросшей вероятности возникновения лесных пожаров, как сообщает информационное агентство EFE.

В качестве превентивных мер были закрыты для посещения национальные парки и лесные массивы, а также введен запрет на передвижение транспортных средств по их территории. В стране установилась аномальная жара. Прогнозируется, что в течение пятницы температура воздуха в большинстве областей Греции достигнет отметки в 40 градусов Цельсия.

Согласно прогнозам местных метеорологов, ситуация может усугубиться из-за ожидаемого усиления ветра, что создаст дополнительные условия для распространения огня.

За минувшие несколько суток греческие пожарные службы зарегистрировали более шестидесяти очагов возгорания, из которых пятьдесят семь уже удалось локализовать и потушить.

Мир

МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда

МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда

Министр внешних дел Белоруссии Сергей Алейник выразил мнение, что проведение собрания в Швейцарии для урегулирования конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне наполнения Киева западным оружием и боевой техникой.

Читать полностью
МИД Армении: Ереван официально признает Палестину независимой страной

МИД Армении: Ереван официально признает Палестину независимой страной

Республика Армения официально признала государство Палестина в границах, определённых ООН, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства закавказской страны.

Читать полностью

Общество

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью
Лето: как справиться с потницей у детей

Лето: как справиться с потницей у детей

Врач Зайниддинова рассказала, как бороться с потницей летом

Читать полностью

Новости