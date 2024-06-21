В пятницу в некоторых центральных и южных регионах Греции был повышен уровень тревоги из-за возросшей вероятности возникновения лесных пожаров, как сообщает информационное агентство EFE.

В качестве превентивных мер были закрыты для посещения национальные парки и лесные массивы, а также введен запрет на передвижение транспортных средств по их территории. В стране установилась аномальная жара. Прогнозируется, что в течение пятницы температура воздуха в большинстве областей Греции достигнет отметки в 40 градусов Цельсия.

Согласно прогнозам местных метеорологов, ситуация может усугубиться из-за ожидаемого усиления ветра, что создаст дополнительные условия для распространения огня.

За минувшие несколько суток греческие пожарные службы зарегистрировали более шестидесяти очагов возгорания, из которых пятьдесят семь уже удалось локализовать и потушить.