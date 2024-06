Сенаторы и депутаты Государственной Думы предложили законопроект, запрещающий размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

В пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы был размещен соответствующий проект № 652920-8.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам.

В число авторов инициативы входят депутат Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, и Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также другие депутаты. По их мнению, владельцы таких ресурсов и заинтересованные лица, обычно не являющиеся резидентами России и ведущие провокационную деятельность, продолжают получать доходы от рекламы.

В качестве примера приводится использование россиянами социальных сетей Instagram и Facebook (принадлежащих Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в обход блокировок. По оценкам авторов законопроекта, это позволяет владельцам ресурсов получать доход от рекламы, составляющий 50-90% выручки.

Различные фракции Государственной Думы выступили за продвижение экого законопроекта.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office