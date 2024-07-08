Один человек погиб, еще двадцать человек получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе территории Германии, как утверждает издание Bild.
По сведениям и по зданиям, изначальный вызов в полицию был по причине возникшего конфликта на территории приюта.
Когда правоохранительные силы прибыли на место происшествия, они увидели человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно вспыхнула.
Начавшийся возгорание быстро распространился на жилые контейнеры: всего возгорелось 30 подобных емкостей.
"Пожарные прибыли значительным числом и потушили огонь. По информации, пострадали 20 человек. Восьмерым из них потребовалась госпитализация. В результате пожара погиб мужчина, предположительно, им был поджигатель", — сообщает Bild.
В результате инцидента тяжело пострадал один из сотрудников полиции, его доставили на вертолете в Гамбург, где он был соединен с аппаратом искусственной вентиляции легких. Подробные мотивы поджигателя пока остаются неясными.
Фото:commons.wikimedia.org/Jörgens.mi (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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