Комитет Государственной Думы по образованию предложил принять в первом чтении законопроект о снижении административной нагрузки на преподавателей колледжей и университетов, а не только школ, следуя данным электронной базы Государственной Думы, как сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Инициаторами этой идеи выступила группа депутатов Государственной Думы под предводительством председателя комитета по образованию Ольги Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова.
По пояснительной записке к законопроекту, его целью является распространение успешного опыта применения ограничений на использование документации, подготовку которой могут поручить педагогам при реализации основных образовательных программ, на взаимоотношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, а также на образовательные программы, связанные с программами начального и среднего общего образования.
Согласно документу, принятие законопроекта приведет к уменьшению избыточной административной нагрузки на педагогов, что позволит им фокусироваться на выполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию студентов.
Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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