Статья президента Российской Федерации Владимира Путина была опубликована в газете "Нодон синмун" со сходным содержанием перед предстоящим приездом российского лидера в КНДР.



Текст данной публикации доступен на веб-сайте Кремля на двух языках — русском и английском.



По замыслу, Путин собирается совершить визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня как жест дружеского характера.



"Перед грядущим государственным прибытием в КНДР, я хочу поделиться с читателем газеты "Нодон синмун" как из КНДР, так и из других стран, своими взглядами на перспективы партнерства между нашими государствами и их значимость в современном мире", — поделился с общественностью глава России.



Путин отметил, что отношения дружбы и соседства между Россией и КНДР, утвержденные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, протекают уже более семидесяти лет и окутаны великими историческими традициями.



"Наши народы хранят историческую память о совместной борьбе против японского милитаризма и почитают павших героев. В августе 1945 года советские воины, вместе с корейскими патриотами, одолели Квантунскую армию, освободив Корейский полуостров от колонизаторов и открыв путь корейскому народу к самостоятельному и независимому развитию", — добавил Путин.

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