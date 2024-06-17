Статья президента Российской Федерации Владимира Путина была опубликована в газете "Нодон синмун" со сходным содержанием перед предстоящим приездом российского лидера в КНДР.
Текст данной публикации доступен на веб-сайте Кремля на двух языках — русском и английском.
По замыслу, Путин собирается совершить визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня как жест дружеского характера.
"Перед грядущим государственным прибытием в КНДР, я хочу поделиться с читателем газеты "Нодон синмун" как из КНДР, так и из других стран, своими взглядами на перспективы партнерства между нашими государствами и их значимость в современном мире", — поделился с общественностью глава России.
Путин отметил, что отношения дружбы и соседства между Россией и КНДР, утвержденные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, протекают уже более семидесяти лет и окутаны великими историческими традициями.
"Наши народы хранят историческую память о совместной борьбе против японского милитаризма и почитают павших героев. В августе 1945 года советские воины, вместе с корейскими патриотами, одолели Квантунскую армию, освободив Корейский полуостров от колонизаторов и открыв путь корейскому народу к самостоятельному и независимому развитию", — добавил Путин.
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Путин: Россия открыта для равноправного диалога
Президент России Владимир Путин отметил в статье для журнала "Нодон синмун" под заголовком "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля, что Россия открыта для равноправного обсуждения всех наиболее сложных вопросов.
Путин: Расчеты между РФ и КНДР станут неподконтрольны Западу
В статье, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил, что Россия и КНДР намерены развивать альтернативные, независимые от Запада системы расчетов и сотрудничать в противодействии неправомерным ограничениям.
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