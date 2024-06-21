Генеральная прокуратура ФРГ арестовала трех людей с гражданствами России, Армении и Украины по подозрению в участии в международной разведке и незаконном слежении за гражданином Украины, проживающим в Германии, по информации, переданной официальным документом департамента.



По намеченному им миссии из зарубежной спецслужбы на сбор сведений о человеке с Украины, находящемся в Германии, три подозреваемых находились на территории Германии.



Они провели разведывательную работу в кафе во Франкфурте-на-Майне, где, предположительно, пребывал указанный гражданин. По данным официального заявления, происшествие имело место 19 июня 2024 года.



В официальном сообщении утверждается, что трое мужчин — Роберт А., Вардгес И. и Арман С. — были задержаны 19 июня по обвинению в сотрудничестве с зарубежной разведкой.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)