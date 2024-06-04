Государственное обвинение просит назначить пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома информационного агентства РИА Новости в городе Берлин.
По данным корреспондента РИА Новости из суда, прокурор во время дебатов на уголовном процессе по делу Дмитрия Б., обвиняемого в неудачной попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине, просит вынести приговор в виде 5,5 лет лишения свободы за попытку убийства, а также за манипуляции с газом и электричеством в арендованной квартире, где проживал обвиняемый.
Прокуратура Берлина ранее сообщила о предъявлении обвинений российскому гражданину в покушении на убийство и попытке поджога дома, в котором проживают и работают журналисты РИА Новости. По информации пресс-службы уголовного суда, в случае признания виновным в покушении на убийство, согласно немецкому законодательству, обвиняемому может грозить пожизненное заключение.
Обвиняемый был арестован 14 декабря 2022 года и находится под стражей с тех пор. 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года самостоятельно изготовил самодельное поджоговое устройство и установил его на территории жилого дома в Берлине. По информации Tagesschau (часть ARD), основными доказательствами обвинения стали обнаружение мобильного телефона и автомобиля обвиняемого возле места преступления, а также наличие его ДНК на найденном устройстве.
Кроме обвинений в покушении на убийство и попытке поджога дома, где проживают и работают сотрудники РИА Новости, обвиняемого также подозревают в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением в съемной квартире.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Песков назвал США враждебной страной
Сегодня Россия рассматривается США как враждебная страна, так же как и Соединенные Штаты для России, утверждает официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Кабулов: Афганистан может вступить в ШОС если нормализует экономику
Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.
Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.