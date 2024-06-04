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Гособвинение прости тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:04

Гособвинение прости тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ

Государственное обвинение просит назначить пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома информационного агентства РИА Новости в городе Берлин.

По данным корреспондента РИА Новости из суда, прокурор во время дебатов на уголовном процессе по делу Дмитрия Б., обвиняемого в неудачной попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине, просит вынести приговор в виде 5,5 лет лишения свободы за попытку убийства, а также за манипуляции с газом и электричеством в арендованной квартире, где проживал обвиняемый.

Прокуратура Берлина ранее сообщила о предъявлении обвинений российскому гражданину в покушении на убийство и попытке поджога дома, в котором проживают и работают журналисты РИА Новости. По информации пресс-службы уголовного суда, в случае признания виновным в покушении на убийство, согласно немецкому законодательству, обвиняемому может грозить пожизненное заключение.

Обвиняемый был арестован 14 декабря 2022 года и находится под стражей с тех пор. 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года самостоятельно изготовил самодельное поджоговое устройство и установил его на территории жилого дома в Берлине. По информации Tagesschau (часть ARD), основными доказательствами обвинения стали обнаружение мобильного телефона и автомобиля обвиняемого возле места преступления, а также наличие его ДНК на найденном устройстве.

Кроме обвинений в покушении на убийство и попытке поджога дома, где проживают и работают сотрудники РИА Новости, обвиняемого также подозревают в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением в съемной квартире.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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