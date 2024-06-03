Депутат бундестага Сара Вагенкнехт подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц обязан оправдать перемены в политике правительства относительно применения немецкого вооружения против военных объектов на территории России.



Об этом сообщает издание Handelsblatt.



По словам Вагенкнехт, необходимо общественное обсуждение причин того, почему оказалось приемлемым, что Украина использует немецкое оружие для атак на российскую территорию, несмотря на предупреждения самого канцлера в течение нескольких месяцев, когда он отмечал реальную угрозу войны для Германии.



Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил согласие Берлина на использование украинцами немецкого вооружения для атак на территорию России вблизи Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия, будучи поставщиком оружия для Украины, не втягивается в стороны конфликта.



Согласно заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страны НАТО осознанно углубляют напряженность, стимулируя Украину к продолжению бессмысленной войны. Песков выразил уверенность, что это неизбежно приведет к последствиям, наносящим серьезный урон интересам государств, которые выбрали путь эскалации конфликта.

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