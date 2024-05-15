Страны Европейского союза могут уже на следующей неделе принять решение о запрете трансляции на территории стран союза некоторых СМИ, включая российские, заявил источник из Европы, ссылающийся на информацию из РИА Новости.



По предыдущей информации западных СМИ, ЕС готовит новые ограничения в отношении некоторых изданий, включая РИА Новости, "Известия", газету "Россия" и Voice of Europe.



Постпреды стран ЕС сегодня одобрили все пункты повестки дня, которые требуют официального подтверждения Советом (на уровне министров), факт подтверждения которого ожидается на следующей неделе, сообщил источник агентства. Среди пунктов, согласованных посльствами стран Евросоюза в середине недели, были новые антироссийские санкции и меры против кибератак в отношении ЕС и его отдельных членов.



Ситуация с российскими СМИ на Западе усложняется с каждым годом. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, призывая к противодействию российским СМИ, указывая на Sputnik и RT как на основные угрозы. Несколько западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не представили никаких доказательств. Российские официальные представители назвали эти обвинения необоснованными.



За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их трансляции на территории Евросоюза. Это решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, отвечающим за медиарынки своих стран.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Москва не рассчитывала на то, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.

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