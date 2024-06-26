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ЕС считает свою блокировку РосСМИ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:10

ЕС считает свою блокировку РосСМИ "обоснованной"

Евросоюз не сумел достичь единства мнений всех 27 стран по осуждению ответных действий России в отношении некоторых европейских СМИ, по информации официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано, выступившего на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Стано, попытки достичь согласия на заявлении от имени всех 27 стран встали на моменте, поскольку одна из стран не выразила одобрения данному заявлению.

В итоге будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 странами.

Европейский союз утверждает, что развернутые им санкции, в отличие от действий России, являются "обоснованными".

По мнению Стано, можно сказать, что ЕС осуждает решение России о запрете ряда европейских СМИ в РФ как абсолютно необоснованное и политически мотивированное.

Он также отмечает, что данные запрещенные в России европейские издания действовали в соответствии с независимыми и профессиональными журналистскими стандартами, предоставляя россиянам независимую информацию, в том числе о событиях вокруг Украины.

В свою очередь, решение ЕС о запрете некоторых российских СМИ основывается на их независимости как источников информации.

Стано заверил, что Евросоюз продолжает уважать свободу СМИ.

С 25 июня в ЕС вступил в силу запрет на доступ к материалам определенных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", а также к зарегистрированному в Евросоюзе изданию Voice of Europe.

В ответ на это Россия ограничила доступ на своей территории к трансляциям ряда СМИ из стран-членов ЕС, как ответное мероприятие.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы усложняется.

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой высказывается необходимость противодействия российским СМИ.

В документе указывается Sputnik и RT как основные угрозы. Несколько западных политиков, включая американских сенаторов, конгрессменов и президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя конкретных доказательств не предоставляли.

Сторонники России назвали данные обвинения необоснованными. В последнее время ЕС ввел санкции против крупных российских СМИ, запретив их вещание на своей территории, без предъявления в суд или обращения к национальным регуляторам медийных рынков стран Евросоюза, что вызвало удивление у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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