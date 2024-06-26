Евросоюз не сумел достичь единства мнений всех 27 стран по осуждению ответных действий России в отношении некоторых европейских СМИ, по информации официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано, выступившего на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Стано, попытки достичь согласия на заявлении от имени всех 27 стран встали на моменте, поскольку одна из стран не выразила одобрения данному заявлению.
В итоге будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 странами.
Европейский союз утверждает, что развернутые им санкции, в отличие от действий России, являются "обоснованными".
По мнению Стано, можно сказать, что ЕС осуждает решение России о запрете ряда европейских СМИ в РФ как абсолютно необоснованное и политически мотивированное.
Он также отмечает, что данные запрещенные в России европейские издания действовали в соответствии с независимыми и профессиональными журналистскими стандартами, предоставляя россиянам независимую информацию, в том числе о событиях вокруг Украины.
В свою очередь, решение ЕС о запрете некоторых российских СМИ основывается на их независимости как источников информации.
Стано заверил, что Евросоюз продолжает уважать свободу СМИ.
С 25 июня в ЕС вступил в силу запрет на доступ к материалам определенных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", а также к зарегистрированному в Евросоюзе изданию Voice of Europe.
В ответ на это Россия ограничила доступ на своей территории к трансляциям ряда СМИ из стран-членов ЕС, как ответное мероприятие.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы усложняется.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой высказывается необходимость противодействия российским СМИ.
В документе указывается Sputnik и RT как основные угрозы. Несколько западных политиков, включая американских сенаторов, конгрессменов и президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя конкретных доказательств не предоставляли.
Сторонники России назвали данные обвинения необоснованными. В последнее время ЕС ввел санкции против крупных российских СМИ, запретив их вещание на своей территории, без предъявления в суд или обращения к национальным регуляторам медийных рынков стран Евросоюза, что вызвало удивление у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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