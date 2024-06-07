Олег Неменский, ведущий эксперт РИСИ, политолог, историк, о дальнейших перспективах политики Словакии и действиях премьер-министра Роберта Фицо после выписки из больницы, специально для Newsinfo.Ru.

Неменский подчеркнул, что Фицо, вероятнее всего, будет продолжать прежнюю политику. По словам эксперта, отказ от прежнего курса был бы нецелесообразен срязу с нескольких точек зрения, что с политической, что с личностной, таким образом Фицо сможет показать, что покушение было неудачным по всем параметрам — его не убили и не сломили.

"он попытается показать, что его не только не сломили, но и убедили в том, что оппоненты являются опасными врагами, с которыми нужно не только конкурировать, но и бороться", — продолжает политолог.

Незадолго до этого Роберт Фицо заявил, что не верит в версию того, что покушение на него готовил сумасшедший одиночка. В свете этого эксперт так же ответил на вопрос о возможных действиях со стороны других стран, которые могли быть задействованы в произошедшем.

Неменский указал на то, что мы не располагаем всей картиной случившегося — о подготовке стрелка, была ли поддержка со стороны оппозиции или иных сил, однако, это знает сам Фицо и его политические партнеры. Резкие политические заявления и действия можно ждать от оппонентов курса, проводимого Фицо во внешнеполитическом треке.

Политолог так же подчеркнул, что это может услилить внутреннее противостояние в Евросоюзе, сделав его более определенным и выразительным.

"Потому что если глобалисты не стесняются таких методов, а на это указывает еще целый ряд других случаев, то это уже не просто политическая борьба и конкуренция, это борьба не на жизнь, а на смерть", — продолжает Неменский.

В конце Немеский подчеркнул, что Европа находится в интересном положении и прямо сейчас перед ней встают очень небезопасные пути и перспективы дальнейшего развития.

"И действительно перед Европой встают сейчас очень небезопасные перспективы дальнейшего развития, что она оказалась в очень невыгодном положении, и господство той политической группировки, которая виновата в этом, будет ставиться под сомнение чем дальше, тем больше", — закончил Неменский.

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