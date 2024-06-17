Несколько стран Евросоюза выражают беспокойство по поводу политического кризиса во Франции, вызванного решением президента Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы.
Считается, что этот факт может нарушить планы по реализации инициатив, таких как совместные затраты на европейскую оборону и помощь Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Согласно данным опроса Французского института общественного мнения (Ifop), более трети жителей Франции (35%) выразили готовность поддержать правую партию "Национальное объединение" (RN) на предстоящих выборах.
Партию представляла Марин Ле Пен в нижней палате парламента, в то время как президентскую коалицию поддерживают только 19%.
Сообщается, что политическая ситуация во Франции вызывает тревогу в ряде столиц Евросоюза, поскольку реализация важных инициатив, таких как общие расходы на военную сферу и поддержка Украины, может оказаться затруднительной.
По мнению политолога Жиля Ивальди, в случае успеха партии Ле Пен политика Франции может претерпеть заметные изменения в отношениях с Россией, Украиной и по вопросу европейской обороны, что, по его мнению, приведет к ослаблению позиции Европы.
Источники сообщили агентству о беспокойстве европейских лидеров по поводу возможной отмены обещаний Макрона предоставить Украине дополнительную финансовую помощь на сумму около трех миллиардов евро в текущем году из-за исхода выборов.
Также стоит отметить, что инициатива по увеличению расходов Евросоюза на оборону находится под сомнением и может быть отклонена.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Путин: Расчеты между РФ и КНДР станут неподконтрольны Западу
В статье, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил, что Россия и КНДР намерены развивать альтернативные, независимые от Запада системы расчетов и сотрудничать в противодействии неправомерным ограничениям.
Путин заявил о строгих требований к КНДР со стороны США
Власти Северной Корее неоднократно пыталась разрешить конфликты мирным путем, однако американские власти предъявляют все более строгие и абсолютно неприемлемые требования, отметил глава России Владимир Путин в своей статье для издания "Нодон синмун".
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.