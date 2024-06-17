Несколько стран Евросоюза выражают беспокойство по поводу политического кризиса во Франции, вызванного решением президента Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы.



Считается, что этот факт может нарушить планы по реализации инициатив, таких как совместные затраты на европейскую оборону и помощь Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.



Согласно данным опроса Французского института общественного мнения (Ifop), более трети жителей Франции (35%) выразили готовность поддержать правую партию "Национальное объединение" (RN) на предстоящих выборах.



Партию представляла Марин Ле Пен в нижней палате парламента, в то время как президентскую коалицию поддерживают только 19%.



Сообщается, что политическая ситуация во Франции вызывает тревогу в ряде столиц Евросоюза, поскольку реализация важных инициатив, таких как общие расходы на военную сферу и поддержка Украины, может оказаться затруднительной.



По мнению политолога Жиля Ивальди, в случае успеха партии Ле Пен политика Франции может претерпеть заметные изменения в отношениях с Россией, Украиной и по вопросу европейской обороны, что, по его мнению, приведет к ослаблению позиции Европы.



Источники сообщили агентству о беспокойстве европейских лидеров по поводу возможной отмены обещаний Макрона предоставить Украине дополнительную финансовую помощь на сумму около трех миллиардов евро в текущем году из-за исхода выборов.



Также стоит отметить, что инициатива по увеличению расходов Евросоюза на оборону находится под сомнением и может быть отклонена.

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