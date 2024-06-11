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Politico: Ляйен не хотят допускать до обсуждения главных постов ЕС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:43

Politico: Ляйен не хотят допускать до обсуждения главных постов ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил желание исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников предстоящего собрания, на котором лидеры ЕС планируют обсудить ключевые посты в управлении сообществом.

По информации европейского издания Politico, ссылающегося на источники из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС, глава Евросовета предложил исключить фон дер Ляйен из участников неформального саммита, запланированного на 17 июня. Основным вопросом на этом собрании будет являться распределение важных должностей в руководстве Евросоюза, включая позицию председателя ЕК.

Лидеры европейских стран выразили свое недовольство по поводу предложения Мишеля. Один из европейских дипломатов, говорящий анонимно, заявил, что "Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы", — цитата из материала Politico.

4 июня издание Politico сообщило, что Мишель намерен препятствовать переизбранию фон дер Ляйен на второй срок из-за личных мотивов. По словам анонимного европейского дипломата, многие члены ЕС беспокоятся, что Мишель будет "следовать программе личной мести" в отношении фон дер Ляйен, вместо принятия конструктивных мер.

26 января Мишель объявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент (ЕП), проходивших с 6 по 9 июня. 7 марта фон дер Ляйен была представлена как кандидат на пост председателя Еврокомиссии на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно основным документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров Евросоюза на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в ЕП, где кандидат должен получить большинство голосов.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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