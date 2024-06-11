Глава Евросовета Шарль Мишель выразил желание исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников предстоящего собрания, на котором лидеры ЕС планируют обсудить ключевые посты в управлении сообществом.



По информации европейского издания Politico, ссылающегося на источники из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС, глава Евросовета предложил исключить фон дер Ляйен из участников неформального саммита, запланированного на 17 июня. Основным вопросом на этом собрании будет являться распределение важных должностей в руководстве Евросоюза, включая позицию председателя ЕК.



Лидеры европейских стран выразили свое недовольство по поводу предложения Мишеля. Один из европейских дипломатов, говорящий анонимно, заявил, что "Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы", — цитата из материала Politico.



4 июня издание Politico сообщило, что Мишель намерен препятствовать переизбранию фон дер Ляйен на второй срок из-за личных мотивов. По словам анонимного европейского дипломата, многие члены ЕС беспокоятся, что Мишель будет "следовать программе личной мести" в отношении фон дер Ляйен, вместо принятия конструктивных мер.



26 января Мишель объявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент (ЕП), проходивших с 6 по 9 июня. 7 марта фон дер Ляйен была представлена как кандидат на пост председателя Еврокомиссии на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно основным документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров Евросоюза на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в ЕП, где кандидат должен получить большинство голосов.

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