Лидеры Европейского союза пока не пришли к соглашению относительно кандидатуры будущего главы Еврокомиссии, подчеркнул председатель Евросовета, Шарль Мишель, после неформального саммита в верхах.
Он заявил, что велось обсуждение по кандидатам на посты в институтах ЕС, однако на сегодняшний день у нас нет окончательного соглашения", — отметил он.
Неформальная встреча лидеров стран-членов ЕС была посвящена дискуссии о стратегическом курсе Европейского союза на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатур на ключевые должности в ЕС: председателя Еврокомиссии, председателя Евросовета, а также Главного представителя по внешней политике и безопасности.
Наиболее острым вопросом является выбор будущего главы Еврокомиссии.
Нынешняя председатель ЕК, Урсула фон дер Ляйен, выразила желание повторно занять этот пост после того, как ее партия одержала победу на выборах в Европарламенте.
Однако некоторые страны-члены союза считают такой вариант не самым лучшим и выдвигают собственных кандидатов.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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