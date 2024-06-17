Лидеры Европейского союза пока не пришли к соглашению относительно кандидатуры будущего главы Еврокомиссии, подчеркнул председатель Евросовета, Шарль Мишель, после неформального саммита в верхах.



Он заявил, что велось обсуждение по кандидатам на посты в институтах ЕС, однако на сегодняшний день у нас нет окончательного соглашения", — отметил он.



Неформальная встреча лидеров стран-членов ЕС была посвящена дискуссии о стратегическом курсе Европейского союза на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатур на ключевые должности в ЕС: председателя Еврокомиссии, председателя Евросовета, а также Главного представителя по внешней политике и безопасности.



Наиболее острым вопросом является выбор будущего главы Еврокомиссии.



Нынешняя председатель ЕК, Урсула фон дер Ляйен, выразила желание повторно занять этот пост после того, как ее партия одержала победу на выборах в Европарламенте.



Однако некоторые страны-члены союза считают такой вариант не самым лучшим и выдвигают собственных кандидатов.

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