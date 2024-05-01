Несколько десятков сотрудников Росгвардии в ДНР приняли присягу России. Церемония состоялась в одном из местных культурных учреждений, как сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по республике.

Представители пресс-службы отметили, что присягу принимали сотрудники ведомственных подразделений.

В официальном заявлении ведомства отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны приняли присягу, поклялись в верности Отечеству и вступили в ряды защитников правопорядка. Каждый, перед строем сослуживцев, поклялся соблюдать законы и Конституцию РФ, достойно выполнять свой долг.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

﻿