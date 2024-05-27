В ДНР за прошедшую неделю провели работы по обезвреживанию 9 гектаров земель сельскохозяйственного использования, как сообщили в пресс-службе ведомства по сельскохозяйственной политике и продовольствию республики.



Ведомство уточнило, что за период с 17 по 24 мая были выполнены мероприятия по ликвидации опасных объектов на территории площадью 9 гектаров, предназначенной для сельского хозяйства, расположенной в Тельмановском муниципальном районе.



Вице-премьер и министр сельскохозяйственной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко в беседе с журналистами РИА Новости отметил, что с начала текущего года было обезврежено примерно 300 гектаров сельскохозяйственных угодий.



"Благодаря совместным усилиям саперов из Министерства обороны и МЧС продолжается системная работа по обезвреживанию и вводу в оборот сельскохозяйственных земель на нашей территории. С начала этого года около 300 гектаров таких земель было обезврежено от опасных предметов. Это в основном оставшиеся не взорванными снаряды и противопехотные мины", — подчеркнул Крамаренко.



Он также добавил, что по запросам сельхозпроизводителей республики ожидается обезвреживание еще более 31 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий на территории Донецкой Народной Республики.

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