В Чехии заявили о взрыве боеприпасов на армейском полигоне на востоке страны.

Согласно заявлению чешской армии, на полигоне на востоке страны произошла детонация боеприпасов. В результате произошедшего есть раненые.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)