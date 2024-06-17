В Чехии заявили о взрыве боеприпасов на армейском полигоне на востоке страны.
Согласно заявлению чешской армии, на полигоне на востоке страны произошла детонация боеприпасов. В результате произошедшего есть раненые.
Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Посол РФ назвал коммюнике по Украине неряшливым
После "мирного саммита" в Швейцарии на скорую руку и неаккуратно было подготовлено совместное заявление, отметил дипломатический представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ряде областей Украины воздушная тревога
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
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