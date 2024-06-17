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В Чехии произошла детонация боеприпасов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:22

В Чехии произошла детонация боеприпасов

В Чехии заявили о взрыве боеприпасов на армейском полигоне на востоке страны.

Согласно заявлению чешской армии, на полигоне на востоке страны произошла детонация боеприпасов. В результате произошедшего есть раненые.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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