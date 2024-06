В городе Черногорск было начато расследование преступления против жизни офицера полиции.

Согласно отчету Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Хакасии, инцидент произошел, когда на дежурного полицейского напал мужчина, который ранил его в абдоминальную область.

Согласно информации от следственных органов, полицейский приехал по вызову во двор жилого здания на улице Розы Люксембург после жалоб от местных жителей на мужчину, который вел себя агрессивно.

Местные новостные агентства сообщили, что житель Черногорска, будучи в состоянии неприличия, бродил по улицам без одежды. 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного возбуждения, попытался сопротивляться полицейским. Во время задержания он завладел служебным оружием полицейского и произвел выстрел в его направлении. Пострадавшего офицера в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Преступника арестовали и передали врачам для транспортировки в психиатрическое отделение больницы, но в пути его состояние ухудшилось. Вопреки усилиям медицинского персонала, спасти его не удалось. Предполагается, что он был под влиянием наркотических веществ.

В связи с нападением на полицейского было возбуждено уголовное дело. Детали инцидента в настоящее время выясняются.

