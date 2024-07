Американский блогер Джексон Хинкл выдвинул предположение о том, что в киевскую больницу попала ракета системы противовоздушной обороны Patriot, произведенная в США.

Свои выводы он основывает на анализе видеоматериалов и фотографий, размещенных местными жителями в интернете.

Хинкл утверждает, что инцидент произошел утром, когда ракета, выпущенная украинскими военными, поразила детскую больницу в Киеве.

Он отмечает, что украинская сторона, как обычно, возлагает ответственность на Россию.

По мнению блогера, характеристики ракеты, попавшей в больницу, соответствуют перехватчику Patriot PAC-3, который отличается заостренным носом.

Хинкл подчеркивает, что на видео отсутствуют характерные для российской крылатой ракеты Х-101 элементы, такие как закругленная носовая часть и крылья.

Блогер призвал президента США Джо Байдена прекратить поставки вооружений Украине, назвав получателей "террористами".

Ранее Министерство обороны России опровергло заявления о преднамеренном ударе по гражданским объектам на территории Украины.

Ведомство утверждает, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, и отмечает, что подобные провокации со стороны Киева происходят не впервые.

По заявлению министерства, многочисленные фото- и видеоматериалы из Киева однозначно подтверждают, что разрушения стали результатом падения ракеты ПВО, запущенной с территории города.

