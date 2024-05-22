Российская система ПВО сбила несколько воздушных объектов, приближавшихся к поселку Беленькое. В результате инцидента погиб один мирный житель, еще один получил ранения, передал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков заявил, что, к сожаленидю, погиб один мирный житель.
Пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, множество ушибов лица и верхних конечностей, а также повреждения нижних конечностей, уточнил губернатор. По его словам, он находится в больнице № 2 в Белгороде в состоянии средней тяжести.
В Беленьком были зафиксированы повреждения четырех частных жилых домов, трех промышленных объектов, четырех автомобилей и линий передачи.
На месте происшествия работают все службы экстренной помощи и ликвидации последствий.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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