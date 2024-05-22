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Мирный житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:41

Мирный житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ

Российская система ПВО сбила несколько воздушных объектов, приближавшихся к поселку Беленькое. В результате инцидента погиб один мирный житель, еще один получил ранения, передал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале Гладков заявил, что, к сожаленидю, погиб один мирный житель.

Пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, множество ушибов лица и верхних конечностей, а также повреждения нижних конечностей, уточнил губернатор. По его словам, он находится в больнице № 2 в Белгороде в состоянии средней тяжести.

В Беленьком были зафиксированы повреждения четырех частных жилых домов, трех промышленных объектов, четырех автомобилей и линий передачи.

На месте происшествия работают все службы экстренной помощи и ликвидации последствий.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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