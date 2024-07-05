Дэвид Лэмми и Джон Хилли были назначены на посты министров иностранных дел и обороны соответственно в новом кабинете премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как сообщили из офиса премьера.
В заявлении отмечается, что король Великобритании Карл III был доволен и утвердил эти назначения. Кроме того, Ивэтт Купер стала министром внутренних дел.
После проведения парламентских выборов в пятницу, лидер лейбористов Кир Стармер официально вступил в должность 58-го премьер-министра Великобритании после аудиенции у короля Карла III, который поручил ему формирование кабинета министров.
Лейбористская партия одержала уверенную победу на выборах, получив не менее 412 мест в парламенте и обеспечив себе абсолютное большинство в Палате общин.
Бывший премьер-министр и лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил о своем намерении уйти с поста главы Консервативной партии после проведения формального процесса выборов его преемника.
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