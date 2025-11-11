От комикса к экрану: что скрывает новая версия культовой Вендетты

HBO объявил о запуске нового проекта — сериала "V — значит Вендетта", вдохновленного знаменитым графическим романом 80-х годов. Этот шаг привлек внимание поклонников оригинального произведения и киноадаптации, которая вышла в 2005 году. Новый проект обещает расширить вселенную истории и предложить свежий взгляд на сюжет, знакомый многим читателям и зрителям.

По информации Variety, сценарий будущего шоу будет написан Питом Джексоном. Исполнительными продюсерами станут Джейм Ганн и Питер Сафран из DC Studios, а также Бен Стивенсон и Лиэнн Кляйн из Wall to Wall Media, подразделения Warner Bros. Television. Пока создатели проекта не раскрывают дату премьеры и подробности сюжета.

История графического романа

Графический роман "V — значит Вендетта" создали Алан Мур и иллюстратор Дэвид Ллойд. С 1982 года комикс публиковался в британской антологии "Воин", а с 1988 года — в издательстве DC. История разворачивается в антиутопическом будущем Великобритании, управляемой фашистской партией. Главный герой — анархист по прозвищу V, который пытается свергнуть правительство с помощью молодой женщины Иви Хаммод, спасённой от тайной полиции.

Комикс стал культовым благодаря сочетанию политической сатиры, глубоких философских мотивов и запоминающихся образов. Сюжет поднимает вопросы свободы, личной ответственности и противостояния тоталитаризму.

Ранее экранизации

История уже имела успешную адаптацию на больших экранах. В 2005 году Джеймс Мактиг снял фильм с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях. Сценарий написали сестры Вачовски, что добавило картине уникальный визуальный стиль и драматическую насыщенность.

Warner Bros. планирует перезапустить фильм в 2026 году, отметив его 20-летие. Этот шаг подчеркивает устойчивый интерес аудитории к вселенной "V — значит Вендетта" и готовность студий возвращаться к культовым сюжетам с современным подходом.

Почему сериал может удивить

Новая интерпретация графического романа позволит глубже раскрыть характеры персонажей. Серия эпизодов даст больше пространства для развития второстепенных сюжетов, которые не вошли в фильм. Современные технологии визуальных эффектов помогут создать впечатляющий антиутопический мир.

