В поисках исчезнувших городов: как климатические катастрофы разрушили цивилизацию, которая могла бы изменить мир

Новые исследования предоставляют самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что длительные и повторяющиеся засухи сыграли решающую роль в изменении климата и ослаблении цивилизации долины Инда — одного из самых первых городских сообществ в истории человечества. Эти данные были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Цивилизация долины Инда, существовавшая примерно 5000-3500 лет назад, была одной из самых прогрессивных в своём времени. В этот период были построены такие города, как Хараппа и Мохенджо-Даро, создана сложная система водоснабжения и поддерживались торговые связи с регионами Южной Азии и Месопотамии.

Однако на протяжении десятилетий учёные не могли прийти к единому мнению о причинах упадка этой цивилизации. Недавние исследования дают новое объяснение: причиной исчезновения высокоразвившихся городов стало длительное сокращение запасов воды в бассейне реки Инд.

"Новые данные предоставляют уникальные свидетельства того, что причиной упадка цивилизации стали не только изменения в климате, но и структурные проблемы, связанные с водными ресурсами," — сообщает исследователь Сара Джилани.

Как засуха повлияла на цивилизацию долины Инда

Археологические исследования показали, что цивилизация долины Инда построила и использовала сложные ирригационные системы и водоемы. Однако резкое изменение климата и многовековые засухи затруднили сохранение этих систем. Всё это привело к серьёзным последствиям для сельского хозяйства, водоснабжения и городского населения.

Новое исследование обостряет вопросы, касающиеся роли изменения климата в истории человечества. Для воссоздания древнего климата и состояния рек региона Инда учёные использовали несколько данных, включая прокси-данные, такие как скорость роста сталактитов в пещерах и изменения в озёрных отложениях. Эти данные были объединены с гидрологическими моделями, основанными на трёх независимых климатических симуляциях.

Модели охватывают период с 6000 лет назад до конца доиндустриальной эпохи. Эти данные предоставляют редкую возможность увидеть, как изменялись осадки, температура и речной сток в бассейне реки Инд на протяжении тысячелетий. Исследования показали важную тенденцию: засуха в этом регионе началась примерно 5000 лет назад, с уменьшением осадков и повышением температуры, что приводило к усилению испарения воды.

Основные результаты исследования

Учёные выделили несколько критических периодов сильной засухи, каждый из которых длился более 85 лет. Самая сильная засуха произошла примерно 3757 лет назад и могла продолжаться более 150 лет. В это время количество осадков сократилось на 13%, что затронуло почти весь бассейн реки Инд.

Засуха началась около 5000 лет назад, когда изменились погодные условия, а температура повысилась. Четыре сильных периода засухи пришлись на 4445-3418 лет до настоящего времени, один из которых продолжался полтора столетия. Снижение осадков вызвало резкое сокращение речного стока в регионах, где располагались города долины Инда. Вокруг крупных центров, таких как Мохенджо-Даро и Хараппа, водные ресурсы начали истощаться, что нарушило сельскохозяйственное производство.

Когда данные о сокращении осадков были обработаны с помощью гидрологических моделей, симуляции показали резкое снижение речного стока в эти периоды. В районах вокруг крупных городов уровень воды в реках снизился более чем на 12%. Это изменение оказало критическое давление на инфраструктуру, которая поддерживала высокую плотность населения, включая водоснабжение, сельское хозяйство и системы хранения пищи.

"Снижение речного стока в этот период сильно затруднило обеспечение населения водой и продуктами питания", — сообщает исследователь Сара Джилани.

Перемещение населения: последствия для городов

Археологические данные подтверждают, что в ответ на ухудшение водных ресурсов, население было вынуждено перемещаться из традиционных городов, таких как Мохенджо-Даро и Хараппа, в регионы с более надёжными водными источниками, например, в равнины Ганга и прибрежные области. Это перемещение стало важной частью гибели цивилизации, так как оно вызвало разрушение торговых связей, сокращение производительности и упадок городов.

Археологи также подчеркивают, что изменения в климате и связанная с ними нехватка воды не только ослабили сельское хозяйство, но и повлияли на структуру городских сообществ. Это подтверждается находками, которые свидетельствуют о разрушении городских структур и постепенном исчезновении крупных урбанистических центров.

Причины упадка: климат vs. человеческая деятельность

Существует мнение, что упадок цивилизации долины Инда не был вызван исключительно климатическими факторами. Некоторые учёные полагают, что человеческая деятельность, в том числе неправильное управление водными ресурсами, также сыграла свою роль. Однако новые данные дают убедительные свидетельства того, что климатические изменения были основной причиной разрушения этих обществ.

Эксперты отмечают, что в ответ на изменения климата и нехватку воды многие общины адаптировались и начали мигрировать, но эти усилия не смогли предотвратить полный упадок цивилизации.

Сравнение: цивилизации долины Инда и Месопотамии

Если сравнивать цивилизацию долины Инда с более известными цивилизациями, такими как Месопотамия, можно заметить несколько важных отличий. В то время как Месопотамия могла адаптироваться к изменениям в климате, используя ирригационные технологии для увеличения сельскохозяйственного производства, цивилизация долины Инда столкнулась с более серьёзной проблемой — нарастающей засухой, которая привела к исчерпанию водных ресурсов.

Месопотамия использовала развитую систему ирригации, которая позволяла поддерживать сельское хозяйство даже в условиях изменений климата. Цивилизация долины Инда, в свою очередь, зависела от стабильного водоснабжения рек и озёр, что сделало её более уязвимой к засухам. Миграция населения в более благоприятные регионы стала важной частью решения проблемы в долине Инда, но она не остановила её упадок.

Советы для изучающих палеоклимат и древние цивилизации

Используйте современные технологии для воссоздания климатических условий, чтобы понять, как климат влияет на развитие обществ. Разрабатывайте гибкие модели, которые могут учитывать изменяющиеся условия и роль человеческой деятельности. Проводите междисциплинарные исследования, объединяя данные археологии, гидрологии и климатологии, чтобы раскрыть причины изменений в древних культурах.

