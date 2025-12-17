Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полярные динозавры в сумерках
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:06

Горы, которые помнят шаги чудовищ: в Альпах проснулась память триасового мира

В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno

Высокогорные склоны Ломбардии десятилетиями считались изученными и лишёнными неожиданностей. Но одна внимательная прогулка изменила это представление и открыла окно в мир, существовавший сотни миллионов лет назад. В камне, почти лишённом растительности, обнаружились следы жизни, масштабы которой поражают даже опытных учёных. Об этом сообщает ilgiorno.

Долина следов древних гигантов

На значительной территории Альп была выявлена обширная зона с тысячами ископаемых отпечатков, образующих протяжённые следовые дорожки. Они напоминают настоящие "трассы", по которым динозавры передвигались группами, сохраняя направление и ритм движения. Большинство следов достигают около сорока сантиметров в диаметре и принадлежат прозауроподам — двуногим травоядным с длинной шеей, считающимся предшественниками гигантских ящеров юрского периода.

В ряде отпечатков различимы четыре пальца, что позволяет предположить значительные размеры животных — до десяти метров в высоту. Плотность и протяжённость следов делают находку одной из крупнейших в Альпийском регионе.

Особенности рельефа и структура породы сохранили даже мелкие детали, благодаря чему учёные могут анализировать скорость движения, смену направлений и взаимодействие между разными группами динозавров, живших около 210 миллионов лет назад.

Случайность, изменившая ход исследований

Открытие принадлежит фотографу дикой природы Элио Делла Феррера. Во время обычной прогулки по долине Фраэле он заметил на крутом каменном склоне необычные углубления. Поднявшись ближе, фотограф понял, что перед ним — не хаотичные неровности, а хорошо сохранившиеся отпечатки древних животных, в некоторых из которых различимы даже контуры когтей.

Осознав значение находки, Делла Феррера тщательно зафиксировал её на снимках и уже на следующий день связался с палеонтологом миланского Музея естественной истории Криштианом дал Сассо.

"Я тоже не закрывал глаз", — признаётся дал Сассо, отмечая, что увиденное стало для него полной неожиданностью.

Информация была передана в профильные государственные структуры и руководству национального парка Стельвио, на территории которого расположена зона следов. После подтверждения специалисты приступили к планированию масштабных и многоэтапных исследований.

Почему эта находка важна для науки

По словам дал Сассо, перед учёными открылся уникальный участок, позволяющий реконструировать не только внешний облик, но и поведение позднетриасовых динозавров. Параллельные тропы и замкнутые траектории могут указывать на сложные социальные модели и синхронное движение стад.

"Это место было заполнено динозаврами… Параллельные прогулки являются явным свидетельством синхронно движущихся стад", — объясняет учёный.
Исследование таких следов помогает уточнить климатические и геологические условия позднего триаса, а также понять, почему отпечатки смогли сохраниться до наших дней.

Даже в хорошо изученных регионах Альп подобные находки доказывают, что прошлое всё ещё хранит тайны, способные изменить научные представления на десятилетия вперёд.

