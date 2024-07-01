Украинские ведомства готовят значительные изменения в кадровом составе правительства, поэтому было принято решение перенести заседание Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.
По его словам, причиной этого решения является предстоящий саммит НАТО, хотя фактически мотивы переноса заседания иные.
Политик рекомендует вспомнить заявления о кадровых изменениях в правительстве, делая акцент на том, что происходящее предположительно выходит за пределы простой замены нескольких министров, как ранее предполагалось.
Согласно сообщению газеты "Страна.ua", которая ссылается на свои источники, украинские власти рассматривают возможность смены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, занимающую пост первого вице-премьера в правительстве в настоящее время.
Кроме того, по словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, в ближайшее время Рада рассмотрит вопросы кадрового обновления в кабинете министров.
Недавно узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский уволил нескольких советников и помощников, включая Сергея Шефира, директора и основателя студии "Квартал-95".
Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советница по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая и советник по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что эти изменения касаются оптимизации структуры персонала.
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