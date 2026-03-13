Комфорт по цене ниже подмосковного: современные отели в сердце пустыни удивляют ценами

В прошлом году ехали в Хиву на перекладных — семь часов тряски по пыльным дорогам, пот льется градом, а кондиционер в автобусе еле дышит. Теперь обещают высокоскоростной поезд: Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива за шесть-семь часов, без духоты и пробок. Туристы из России, которые в 2025-м налетали 2,5 миллиона пассажиров только российскими рейсами, почувствуют разницу сразу. А рядом с древними стенами Ичан-Калы вырастает кластер Арда Хива — отели, парки, фонтаны, где можно и лагман зеленый попробовать, и в SPA нырнуть. Семьи с детьми уже прикидывают, как совместить Шелковый путь с аттракционами. Узбекистан меняется на глазах, и 2026-й обещает перевернуть маршруты с ног на голову.

"Узбекистан давно вышел за рамки классических экскурсий по Шелковому пути. Новые поезда и кластеры вроде Арда Хива делают поездки удобными для семей и молодежи. Туристы получат не только историю, но и современный отдых с фестивалями и гастрономией. Россияне, привыкшие к быстрому транспорту, оценят сокращение времени в пути вдвое. Это толчок для роста турпотока в 2026-м." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Транспортная революция

Заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Санджар Таджиев на панельной сессии выставки MITT открыл глаза на реформы.

"В Узбекистане реализуется масштабная программа реформ в сфере туризма, изменения затрагивают все ключевые сегменты — от транспортной доступности и инфраструктуры до новых туристических продуктов", — заявил он.

Логистика между городами выходит на первый план, чтобы туристы не тратили часы на дороги.

Ключевой проект — высокоскоростной поезд Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива. Время до Хивы упадет с 13 до 6-7 часов, и древний город войдет в классическое кольцо маршрутов. Плюс платная дорога от аэропорта Ургенч до Хивы сократит трансфер. Такие перемены сделают поездки по стране похожими на европейские.

Туристические кластеры формируют целые экосистемы услуг в регионах. Это свежий подход, где отели соседствуют с парками и культурными зонами. Хива с ее Ичан-Калой, объектом ЮНЕСКО, станет ярким примером.

Новые кластеры и отели

Комплекс Арда Хива у стен Ичан-Калы открылся в 2025-м и копирует Хиву в миниатюре. Пять современных гостиниц и 13 гостевых домов дают 1080 мест. Тематический парк, центр развлечений, ремесленные мастерские — все для полного погружения.

Председатель совета директоров Кронвелл Групп Дмитрий Колесников рассказал о зеленом лагмане Шивитоши — мука с пюре из укропа и воды. Гости пробуют национальные блюда в ресторанах, участвуют в мастер-классах. SPA-программы, медитация, водные аттракционы, музей, кинотеатр, концерты, фонтан — для всех возрастов.

Популярны отели Farovon Khiva и Farovon Tashkent с традиционным дизайном и комфортом. Номер на двоих в апреле — меньше 10 тысяч рублей, дешевле Подмосковья. На MITT директор сети Лола Мерзаева и Дильшод Одилов из Hotel Pro подписали соглашение о сотрудничестве.

Рейсы и цены

Девять российских и три узбекские авиакомпании летают напрямую. В 2025-м российские перевезли 2,5 миллиона пассажиров, с узбекскими — 4 миллиона. У ЮТэйр — 300 тысяч человек, 850 рейсов в Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану из Москвы, Питера, Тюмени, Сургута.

Перелет Москва — Ташкент — Москва в апреле с багажом — 28 тысяч рублей. Обсуждают рейсы в Ургенч, президент ЮТэйр Олег Семенов подтвердил планы. Санджар Таджиев ждет роста спроса из России, ключевого рынка.

Фестивали и события

Событийный туризм набирает обороты: фестивали, марафоны, концерты. В 2025-м приезжала Дженнифер Лопес. В 2026-м, 23-24 мая в Арда Хива, Международный оперный фестиваль с Геликон-Опера Дмитрия Бертмана — уровень Золотой маски на фоне Хивы.

Руководитель отдела международной деятельности Анна Аксакова анонсировала, оперные певцы спели на сессии. Готовят мультимедийный гастрономический гид по Шелковому пути. В Арда Хива — Паспорт Караванщика с печатями за блюда и призами.

Туроператоры отметили привлекательность для семей, молодежи, обеспеченных. Санджар Таджиев добавил: "Если 10 лет назад Узбекистан воспринимался исключительно как направление культурно-познавательного туризма, связанного с наследием великого Шелкового пути, то сегодня в стране формируется многопрофильная туристическая экономика".

"Новые кластеры и фестивали в Узбекистане идеально подходят для разнообразного отдыха. Поезда ускорят маршруты, отели добавят комфорта, события — эмоций. Семьи из России найдут здесь баланс истории и развлечений. Рост доходов узбеков тоже потянет турпоток в обратку. 2026-й — год прорыва для направления." Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Сколько лететь в Хиву поездом из Ташкента?

Время сократится до 6-7 часов вместо 13. Это сделает маршрут удобным продолжением классического кольца.

Какие цены на отели в Хиве?

Номер на двоих — менее 10 тысяч рублей в апреле. Дешевле, чем в Подмосковье, с традиционным дизайном.

Что нового в событиях 2026-го?

Оперный фестиваль 23-24 мая в Арда Хива с Геликон-Опера. Плюс гастрономический гид и паспорт караванщика.

