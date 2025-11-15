Американцы наступают на Узбекистан: сработает ли задумка в 5 млрд долларов от General Motors
Автопром Узбекистана выходит на новый этап сотрудничества с американским концерном General Motors. Государственная компания UzAuto подписала контракт о закупке машинокомплектов и компонентов на сумму 5 млрд долларов США. Соглашение рассчитано на три года — до 2028-го — и стало одним из ключевых итогов визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США.
"UzAuto взял на себя обязательства закупить у General Motors машинокомплектов и компонентов на общую сумму 5 млрд USD", — сообщает gazeta.uz.
Подробности сделки
Соглашение предусматривает долгосрочные поставки узлов и деталей, необходимых для сборки автомобилей Chevrolet на узбекских заводах. Таким образом, General Motors фактически возвращается на рынок, который когда-то полностью контролировала, но покинула несколько лет назад, продав свою долю в GM Uzbekistan.
Сегодня GM вновь становится стратегическим партнёром UzAuto, а сотрудничество, по словам аналитиков, нацелено на модернизацию производственных мощностей и увеличение экспортного потенциала страны.
Контекст: американцы снова в игре
Соглашение содержит и второй, не менее важный пункт — участие американских компаний в будущей приватизации UzAuto. На первый взгляд это кажется парадоксом: ведь UzAuto был создан именно на базе выкупленного у GM завода GM Uzbekistan. Однако за последние пять лет предприятие стало одним из самых эффективных автопроизводителей региона и теперь вновь представляет интерес для западных инвесторов.
"Американские компании примут участие в предстоящей приватизации UzAuto", — уточняет источник.
Узбекский автопром в цифрах
|Показатель
|Значение
|Сумма сделки
|5 млрд USD
|Срок действия соглашения
|До 2028 года
|Основной партнёр
|General Motors (США)
|Рынок № 2 для Chevrolet
|Узбекистан
|Место в СНГ по объёму производства
|2-е (после АВТОВАЗа)
UzAuto сегодня — второй по мощности производитель автомобилей в СНГ, уступая лишь российскому АВТОВАЗу. На заводах компании выпускаются модели под брендом Chevrolet, многие из которых идут на экспорт в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.
Узбекистан стал вторым по величине рынком для Chevrolet после США — показатель, который демонстрирует масштаб и потенциал регионального производства.
Что это значит для рынка
Для General Motors соглашение с UzAuto — это возврат на перспективный рынок, а для Ташкента — возможность снизить зависимость от поставок из Китая и России. Кроме того, проект поможет модернизировать заводы, внедрить новые технологические стандарты и увеличить локализацию производства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать стратегическое значение соглашения.
Последствие: недооценка возможного влияния США на рынок СНГ.
Альтернатива: рассматривать сделку как часть глобального перераспределения сил в автопроме.
-
Ошибка: считать UzAuto исключительно локальным производителем.
Последствие: упущенные возможности для инвестиций и экспорта.
Альтернатива: оценивать его как региональный хаб бренда Chevrolet.
А что если приватизация действительно состоится?
Если американские компании войдут в капитал UzAuto, предприятие может получить доступ к инвестициям, технологиям и новым рынкам. Однако часть экспертов опасается, что это приведёт к усилению зависимости от General Motors, что в долгосрочной перспективе может ограничить развитие национальных брендов.
Плюсы и минусы сделки
|Плюсы
|Минусы
|Приток инвестиций в Узбекистан
|Риск потери контроля над предприятием
|Технологическое обновление производства
|Возможная зависимость от импортных комплектующих
|Рост экспорта Chevrolet
|Вероятное сокращение доли местных поставщиков
|Повышение привлекательности UzAuto для инвесторов
|Политические риски при изменении курса США
FAQ
Почему General Motors снова заинтересовалась Узбекистаном?
Рынок быстро растёт, а спрос на автомобили Chevrolet стабильно высокий. К тому же страна занимает стратегическое положение в Центральной Азии.
Что даст сделка UzAuto?
Обновление производственных линий, стабильные поставки компонентов и перспективу технологического роста.
Будет ли приватизация означать продажу UzAuto американцам?
Не обязательно: речь идёт о частичном участии инвесторов, а контрольный пакет, вероятно, сохранится за государством.
Мифы и правда
-
Миф: UzAuto снова станет GM Uzbekistan.
Правда: UzAuto остаётся самостоятельной компанией, сотрудничество ограничится поставками и инвестициями.
-
Миф: сделка угрожает независимости автопрома Узбекистана.
Правда: соглашение направлено на развитие технологий и расширение экспорта.
-
Миф: Chevrolet скоро уйдёт из региона.
Правда: наоборот, Узбекистан стал вторым рынком марки по объёму продаж.
Три интересных факта
-
UzAuto был создан в 2019 году после выкупа активов GM Uzbekistan.
-
На предприятиях UzAuto работает более 10 000 сотрудников.
-
Chevrolet Nexia и Cobalt — самые продаваемые автомобили в Узбекистане за последние три года.
Исторический контекст
Сотрудничество Узбекистана с General Motors имеет давнюю историю. В 2008 году стороны запустили совместное производство под брендом GM Uzbekistan. После ухода американцев в 2019-м предприятие перешло под контроль государства и было переименовано в UzAuto. Сегодня, спустя шесть лет, история делает виток — США вновь возвращаются в регион, но уже в качестве партнёров и инвесторов.
