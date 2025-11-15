Американцы наступают на Узбекистан: сработает ли задумка в 5 млрд долларов от General Motors

Автопром Узбекистана выходит на новый этап сотрудничества с американским концерном General Motors. Государственная компания UzAuto подписала контракт о закупке машинокомплектов и компонентов на сумму 5 млрд долларов США. Соглашение рассчитано на три года — до 2028-го — и стало одним из ключевых итогов визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США.

"UzAuto взял на себя обязательства закупить у General Motors машинокомплектов и компонентов на общую сумму 5 млрд USD", — сообщает gazeta.uz.

Подробности сделки

Соглашение предусматривает долгосрочные поставки узлов и деталей, необходимых для сборки автомобилей Chevrolet на узбекских заводах. Таким образом, General Motors фактически возвращается на рынок, который когда-то полностью контролировала, но покинула несколько лет назад, продав свою долю в GM Uzbekistan.

Сегодня GM вновь становится стратегическим партнёром UzAuto, а сотрудничество, по словам аналитиков, нацелено на модернизацию производственных мощностей и увеличение экспортного потенциала страны.

Контекст: американцы снова в игре

Соглашение содержит и второй, не менее важный пункт — участие американских компаний в будущей приватизации UzAuto. На первый взгляд это кажется парадоксом: ведь UzAuto был создан именно на базе выкупленного у GM завода GM Uzbekistan. Однако за последние пять лет предприятие стало одним из самых эффективных автопроизводителей региона и теперь вновь представляет интерес для западных инвесторов.

"Американские компании примут участие в предстоящей приватизации UzAuto", — уточняет источник.

Узбекский автопром в цифрах

Показатель Значение Сумма сделки 5 млрд USD Срок действия соглашения До 2028 года Основной партнёр General Motors (США) Рынок № 2 для Chevrolet Узбекистан Место в СНГ по объёму производства 2-е (после АВТОВАЗа)

UzAuto сегодня — второй по мощности производитель автомобилей в СНГ, уступая лишь российскому АВТОВАЗу. На заводах компании выпускаются модели под брендом Chevrolet, многие из которых идут на экспорт в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Узбекистан стал вторым по величине рынком для Chevrolet после США — показатель, который демонстрирует масштаб и потенциал регионального производства.

Что это значит для рынка

Для General Motors соглашение с UzAuto — это возврат на перспективный рынок, а для Ташкента — возможность снизить зависимость от поставок из Китая и России. Кроме того, проект поможет модернизировать заводы, внедрить новые технологические стандарты и увеличить локализацию производства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать стратегическое значение соглашения.

Последствие: недооценка возможного влияния США на рынок СНГ.

Альтернатива: рассматривать сделку как часть глобального перераспределения сил в автопроме.

Ошибка: считать UzAuto исключительно локальным производителем.

Последствие: упущенные возможности для инвестиций и экспорта.

Альтернатива: оценивать его как региональный хаб бренда Chevrolet.

А что если приватизация действительно состоится?

Если американские компании войдут в капитал UzAuto, предприятие может получить доступ к инвестициям, технологиям и новым рынкам. Однако часть экспертов опасается, что это приведёт к усилению зависимости от General Motors, что в долгосрочной перспективе может ограничить развитие национальных брендов.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Приток инвестиций в Узбекистан Риск потери контроля над предприятием Технологическое обновление производства Возможная зависимость от импортных комплектующих Рост экспорта Chevrolet Вероятное сокращение доли местных поставщиков Повышение привлекательности UzAuto для инвесторов Политические риски при изменении курса США

FAQ

Почему General Motors снова заинтересовалась Узбекистаном?

Рынок быстро растёт, а спрос на автомобили Chevrolet стабильно высокий. К тому же страна занимает стратегическое положение в Центральной Азии.

Что даст сделка UzAuto?

Обновление производственных линий, стабильные поставки компонентов и перспективу технологического роста.

Будет ли приватизация означать продажу UzAuto американцам?

Не обязательно: речь идёт о частичном участии инвесторов, а контрольный пакет, вероятно, сохранится за государством.

Мифы и правда

Миф: UzAuto снова станет GM Uzbekistan.

Правда: UzAuto остаётся самостоятельной компанией, сотрудничество ограничится поставками и инвестициями.

Миф: сделка угрожает независимости автопрома Узбекистана.

Правда: соглашение направлено на развитие технологий и расширение экспорта.

Миф: Chevrolet скоро уйдёт из региона.

Правда: наоборот, Узбекистан стал вторым рынком марки по объёму продаж.

Три интересных факта

UzAuto был создан в 2019 году после выкупа активов GM Uzbekistan. На предприятиях UzAuto работает более 10 000 сотрудников. Chevrolet Nexia и Cobalt — самые продаваемые автомобили в Узбекистане за последние три года.

Исторический контекст

Сотрудничество Узбекистана с General Motors имеет давнюю историю. В 2008 году стороны запустили совместное производство под брендом GM Uzbekistan. После ухода американцев в 2019-м предприятие перешло под контроль государства и было переименовано в UzAuto. Сегодня, спустя шесть лет, история делает виток — США вновь возвращаются в регион, но уже в качестве партнёров и инвесторов.