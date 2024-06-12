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Уверенности в соглашении между Израилем и ХАМАС нет
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:17

Уверенности в соглашении между Израилем и ХАМАС нет

Энтони Блинкен заявил, что нет уверенности в достижении соглашения между ХАМАС и Израилем о прекращении огня.

По его словам, сейчас невозможно предсказать успешный исход переговоров. Блинкен подчеркнул, что необходимо максимальное напряжение усилий для этого, однако гарантий в этом вопросе нет.

Эти заявления были сделаны им в Дохе в конце его визита в Катар.

Он выразил надежду на возможность достижения соглашения, но остался осторожен относительно его успеха. Мероприятие транслировалось государственным департаментом.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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