Энтони Блинкен заявил, что нет уверенности в достижении соглашения между ХАМАС и Израилем о прекращении огня.



По его словам, сейчас невозможно предсказать успешный исход переговоров. Блинкен подчеркнул, что необходимо максимальное напряжение усилий для этого, однако гарантий в этом вопросе нет.



Эти заявления были сделаны им в Дохе в конце его визита в Катар.

Он выразил надежду на возможность достижения соглашения, но остался осторожен относительно его успеха. Мероприятие транслировалось государственным департаментом.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)