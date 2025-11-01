Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 4:27

Ошибки в расчетах утильсбора обернутся штрафами — что нужно знать владельцам автомобилей

ФТС: владельцы автомобилей из ЕАЭС должны правильно учитывать импортные декларации

Ввоз автомобилей в Россию из государств ЕАЭС в последнее время стал вызывать дополнительные проблемы для владельцев, особенно когда речь идет о плате за утилизацию. Причиной возникновения доначислений утильсбора чаще всего становится неправильный расчет этого сбора, что связано с нарушением порядка применения специальной формулы. Федеральная таможенная служба (ФТС) пояснила основные моменты, касающиеся таких ошибок, а также напомнила о порядке исчисления этого сбора, который вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Что такое утилизационный сбор?

Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который необходимо уплатить при ввозе автомобилей на территорию России. Он предназначен для обеспечения переработки автомобилей по истечении их срока службы. В случае нарушения порядка уплаты утилизационного сбора, владельцам автомобилей грозит доначисление, что может стать причиной дополнительных финансовых затрат.

Как рассчитывается утильсбор?

С 1 апреля 2024 года вступает в силу новая формула для расчета утилизационного сбора, и она имеет несколько элементов. Он будет включать в себя стандартную сумму сбора, а также корректировочные коэффициенты. Эти коэффициенты рассчитываются как разница между тем, сколько было уплачено по таможенным декларациям в странах ЕАЭС и тем, сколько бы было уплачено, если бы ввоз был осуществлен через Россию.

Формула расчета утильсбора будет выглядеть следующим образом:

УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка

где:

  • УСед - это стандартная сумма утилизационного сбора, которую необходимо заплатить.

  • Ктп - коэффициент, который определяет разницу в сумме таможенных пошлин между странами ЕАЭС и Россией.

  • Кндс - коэффициент, учитывающий налоги, уплаченные в стране-экспортере.

  • Ка - коэффициент, отражающий другие особенности, влияющие на сумму сбора.

Причины доначислений и нарушения

Основная проблема заключается в том, что многие владельцы автомобилей при ввозе не корректно рассчитывают утилизационный сбор, что и приводит к доначислениям. Эти ошибки связаны с недостаточным пониманием или несоответствием данных, указанных в документах на автомобиль, и в конечном итоге владельцы оказываются вынуждены доплачивать крупные суммы. Часто причиной ошибок является отсутствие правильных импортных деклараций, которые теперь обязательно должны быть представлены.

Ожидаемые проверки

С усилением контроля со стороны таможенных органов у владельцев автомобилей возникают дополнительные вопросы о том, как и когда будут проводиться проверки. В ответ на растущие публикации в СМИ ФТС заявила, что подходы к организации проверок автомобилей не изменились. Ведомство подтверждает, что в основе проверок лежит тот же порядок, что и ранее, и владельцам не стоит ожидать кардинальных изменений в процессе проверок.

Вместе с тем, важно учитывать, что нарушение правил уплаты утилизационного сбора может иметь серьезные последствия. Это не только дополнительные платежи, но и возможность аннулирования электронного паспорта транспортного средства. В случае, если такая ситуация возникает, владельцам может грозить штраф или отказ в регистрации автомобиля.

"В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись", — пояснил заместитель руководителя ФТС Александр Иванов.

Проблемы с импортом из Казахстана

Примером проблем, связанных с утилизационным сбором, стало решение ФТС, касающееся более 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию за последний год из Казахстана. Таможня потребовала от владельцев доплатить суммы от 750 тыс. до 3,5 млн рублей в зависимости от особенностей ввоза и расчетов. В данном случае важно отметить, что машины имели импортные декларации, и, согласно новым правилам, для их корректного оформления необходимо было выполнить все платежи в полном объеме.

Не все владельцы автомобилей были готовы к таким требованиям, поскольку ранее им не сообщали о необходимости предоставления импортных деклараций. Также возникали ситуации, когда платежи принимались без вопросов, что теперь уже не происходит. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правильному оформлению документации.

Какие шаги предпринимать владельцам автомобилей?

  1. Проверьте все необходимые документы, включая импортные декларации, для правильного расчета утилизационного сбора.

  2. Обратитесь к специалистам, если возникают сомнения в правильности расчета.

  3. В случае возникновения ошибок с доначислением — не откладывайте решение вопроса, чтобы избежать дополнительных штрафов.

  4. Следите за новыми требованиями, которые будут вступать в силу с 1 апреля 2024 года, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Важность правильного расчета

Правильное соблюдение всех процедур, связанных с уплатой утилизационного сбора, не только помогает избежать лишних расходов, но и предотвращает юридические последствия, такие как аннулирование электронного паспорта транспортного средства. Это подчеркивает важность внимательности и точности при оформлении документов и расчете всех платежей.

Советы шаг за шагом

Чтобы избежать проблем с уплатой утилизационного сбора, владельцам автомобилей следует:

  1. Подготовить все необходимые документы, включая импортные декларации.

  2. Тщательно проверять расчеты утилизационного сбора перед оплатой.

  3. При возникновении сомнений обращаться за консультациями к специалистам в области таможенного права.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Неправильное заполнение импортных деклараций.
    Последствие: Доначисление утилизационного сбора от 750 тыс. до 3,5 млн руб.
    Альтернатива: Обратиться за консультацией к специалистам по таможенному оформлению.

  2. Ошибка: Неуплата утилизационного сбора.
    Последствие: Аннулирование электронного паспорта транспортного средства.
    Альтернатива: Провести все расчеты заранее и оплатить сбор в установленный срок.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Соблюдение всех требований позволяет избежать штрафов и проблем с регистрацией.

  • Платежи по утилизационному сбору идут на важные экологические проекты, направленные на переработку автомобилей.

Минусы:

  • Ошибки в расчетах могут привести к доначислениям, что увеличивает общие расходы владельцев автомобилей.

  • Требования к документам могут вызвать трудности у владельцев, не знакомых с таможенным законодательством.

FAQ

  1. Как правильно рассчитать утилизационный сбор?
    Для расчета сбора необходимо использовать формулу, учитывающую стандартную сумму сбора и корректировочные коэффициенты, которые зависят от разницы в пошлинах и налогах.

  2. Что делать, если мне не удалось предоставить импортную декларацию?
    В таком случае рекомендуется обратиться в таможенные органы для корректировки документации и уплаты недостающих сумм.

  3. Какие последствия за неуплату утильсбора?
    В случае неуплаты владельцы могут столкнуться с доначислением сбора, штрафами или даже аннулированием электронного паспорта транспортного средства.

Мифы и правда

Миф: Таможня всегда требует высокие суммы для уплаты утилизационного сбора.

Правда: Сумма зависит от ряда факторов, включая корректность документов и расчета.

Миф: Таможня изменяет правила без предварительных уведомлений.

Правда: Все изменения в правилах заранее публикуются, и владельцы автомобилей имеют время для адаптации.

Исторический контекст

Процесс уплаты утилизационного сбора был введен в России для повышения уровня переработки автомобилей и защиты экологии. С 2024 года правила изменяются, и владельцам необходимо учитывать новые требования, чтобы избежать дополнительных финансовых потерь.

Читайте также

Volkswagen Passat признан самым рациональным выбором среди автомобилей до 2 миллионов рублей сегодня в 3:57
Формула идеальной покупки: пять машин, которые реально стоят своих денег

За 2 миллиона рублей можно выбрать не новую Lada, а проверенную временем иномарку. Какие модели предлагают лучший баланс цены, качества и надежности?

Читать полностью » Максим Минеев: обман с объемом масла в автосервисах встречается реже сегодня в 3:37
Скрытые переплаты за масло: как автосервисы обманывают клиентов

Как избежать скрытых переплат за масло при обслуживании автомобиля и что делать, если автосервис округляет объем? Узнайте советы экспертов.

Читать полностью » Алексей Нечаев: Госуслуги помогут легализовать рынок сегодня в 2:16
Новый закон: как Госуслуги могут стать платформой для миллионов рублей с помощью автомобилистов

В России хотят продавать "красивые" автомобильные номера через Госуслуги, а это может изменить рынок. Что это даст и как повлияет на цену?

Читать полностью » Сладкий запах в салоне указывает на течь радиатора отопителя сегодня в 1:35
Когда аромат — сигнал тревоги: почему "вкусный" запах в машине может стоить десятков тысяч рублей

Сладковатый запах в салоне может быть предвестником серьезной неисправности. Почему он появляется и как спасти двигатель, не дожидаясь беды.

Читать полностью » Эксперт: новые ставки утилизационного сбора сделают автомобили дороже сегодня в 1:16
Утилизационный сбор: как изменения в 2025 году отразятся на цене автомобилей Toyota

Как новые ставки утилизационного сбора изменят покупку автомобилей Toyota в России? Узнайте, какие модели попадут под льготную ставку и что это значит для покупателей.

Читать полностью » Адвокат рассказал, как избежать ошибок при заключении договора аренды автомобиля сегодня в 0:27
Договор аренды автомобиля: 7 секретов, которые спасут ваши деньги

Какие основные моменты важны при заключении договора аренды автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов? Узнайте, что нужно учесть перед подписанием.

Читать полностью » Перепады напряжения при сегодня в 0:11
Машина проснулась от шока: как "прикуривание" убивает электронику и чем его заменить

Может ли старый способ "прикуривания" стоить владельцу ремонта электроники на сотни тысяч рублей? Разбираемся, почему безопаснее выбрать современный бустер.

Читать полностью » Ресурс сцепления на автомобиле с МКПП почти на 90% зависит от стиля вождения и условий эксплуатации вчера в 23:28
Экономия на обслуживании? Полный контроль: почему даже в эпоху автопилотов выбирают механику

Автодилер объяснил, почему вопреки всеобщей автоматизации, автомобили с "механикой" по-прежнему находят своего покупателя. Откройте для себя неочевидные преимущества МКПП, о которых многие забыли.

Читать полностью »

