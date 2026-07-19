Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автомобильная резина
автомобильная резина
© commons.wikimedia by Johann Jaritz is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 15:24

Правила утилизации шин для автомобилистов: где бесплатно сдать резину и не получить штраф

Старый комплект шин редко лежит без дела дольше пары сезонов. У кого-то он пылится в гараже, у кого-то — уже стоит у контейнера, потому что "всё равно пора менять". Но резина — не мешок с мусором, и просто выбросить её нельзя. За это для обычного человека светит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а сама шина на свалке потом ещё долго травит землю и воду.

"Шины нельзя оставлять у контейнера или бросать внутрь. Для человека это заканчивается штрафом, а для самой резины — дорогой на полигон, где она уже приносит вред. Если протектор ещё живой и нет явных дефектов, комплект лучше сперва оценить на продажу, а уже потом думать о сдаче в приёмку".

автоэксперт Иван Рогов

Что делать со старыми шинами

Осенью и весной у контейнеров часто лежат стопки покрышек. Картина привычная, но закон от этого мягче не становится: резину нужно сдавать отдельно. Если просто оставить её рядом с мусоркой, можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

На практике такие протоколы выписывают нечасто, и на этом многие расслабляются. Зря. Шины на полигонах разлагаются долго и оставляют после себя вредные вещества. Для обычного водителя это ещё и лишняя морока, потому что сдать их можно без долгих кругов по городу.

Есть и другой путь. Старый комплект иногда ещё можно продать, а не списывать в ноль. Это особенно заметно, если речь идёт не о полном износе, а о частичной проблеме с одним-двумя колёсами.

Когда комплект ещё можно продать

Многие меняют резину после биения на ходу и сразу списывают весь комплект. Но источник проблемы не всегда в четырёх колёсах разом. Три шины могут остаться в рабочем состоянии, и их ещё берут на вторичном рынке или в компании, которые выкупают старую резину.

Такой вариант помогает отбить часть расходов на новый комплект. Деньги там обычно небольшие, но это всё равно лучше, чем просто отдать шины в никуда. Особенно если покрышки не порваны и без явных дефектов.

Есть и другой ориентир — возраст. Некоторые водители меняют резину не по виду, а по дате выпуска. Для большинства моделей срок службы составляет 5 лет, после этого их советуют заменить, даже если протектор ещё не стёрт.

В этом случае пятилетние шины нередко ещё находят покупателя. Главное, чтобы они не были дубовыми, с трещинами и следами серьёзного износа. Тогда их ещё можно пустить в дело, а не списывать в утиль.

Куда сдать резину без лишней возни

Старая автомобильная резина хорошо подходит для переработки. Из неё делают коврики, брызговики, крошку и другие вещи, которые потом ещё служат в быту и на производстве. Поэтому пункты приёма есть во многих городах, и искать их долго не придётся.

Если шины уже не продать, их можно сдать бесплатно. Это нормальный вариант для комплекта, который отработал своё и дальше только занимает место. Информацию о таких точках обычно публикуют в интернете, и на этом история заканчивается без штрафов и без лишней грязи.

Здесь работает простая логика: сначала проверяете комплект, потом решаете, что с ним делать. Если шины ещё живые, их продают или отдают в выкуп. Если нет — сдача в приёмку закрывает вопрос без нарушения правил.

"У старых шин есть три сценария. Первый — продажа, если комплект ещё держит форму и протектор не убит. Второй — выкуп через организацию, которая работает с б/у резиной. Третий — переработка, когда комплект уже не годится для дороги. Выбрасывать его рядом с контейнером не стоит, потому что штраф — это лишь часть проблемы".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто оставить шины у мусорного контейнера?
Нет. Для этого их и нужно сдавать отдельно, а не сваливать рядом с бытовыми отходами. За нарушение для физлиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Если шины ещё не стёрты, их тоже нужно менять?
Да, если срок службы уже вышел. Для большинства моделей он составляет 5 лет с даты выпуска. При этом комплект ещё можно попробовать продать.

Куда деть совсем изношенную резину?
Её сдают в пункты приёма. Там шины отправляют на переработку, из которой потом делают коврики, крошку и другие изделия.

Есть ли смысл искать покупателя на старые шины?
Есть, если комплект не убит и пригоден для дальнейшего использования. Даже частично сохранившиеся колёса иногда выкупаются, а это помогает немного сократить расходы на новую резину.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

Читайте также

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Машина стремится укатиться даже на пологом склоне: какие последствия потянет за собой ослабший узел 11.07.2026 в 14:24

Стояночный тормоз начинает подводить неожиданно, превращая простую парковку в риск для машины на склоне, но не всегда проблема скрыта там, где ее привыкли искать.

Читать полностью » Почему нельзя использовать одну универсальную смазку для всех узлов и механизмов автомобиля 11.07.2026 в 13:21

После посещения сервиса водители часто замечают на деталях странные цветные следы, назначение которых многие ошибочно считают простым маркетинговым жестом.

Читать полностью » Свет в полцены: грозит ли штраф, если у вас перегорела лампа прямо в пути 09.07.2026 в 11:07

Солнечный день часто притупляет внимание водителей, которые забывают включить фары, превращая привычную поездку в повод для остановки инспектором и взыскания.

Читать полностью » Когда можно не останавливаться: в каких случаях водитель вправе игнорировать жезл ГАИ 09.07.2026 в 9:03

Вечерняя дорога таит немало ловушек, где любой жест из темноты может обернуться серьезным конфликтом, требующим от автовладельца хладнокровия и знаний.

Читать полностью » Заправки удержат цены недолго: автомобилисты почувствуют разницу уже скоро 08.07.2026 в 17:11

Автоэксперт Дмитрий Попов предположил в беседе с NewsInfo, насколько может подорожать топливо в ближайшее время.

Читать полностью » Ваш компост — это рассадник пырея: эти 3 метода избавят вас от сорняка быстрее, чем вы думаете 08.07.2026 в 14:22

Многие дачники невольно создают идеальные условия для размножения сорняков, совершая всего одно привычное действие при подготовке почвы к сезону.

Читать полностью » Цена безопасности: как и на сколько вырастет стоимость техосмотра в России в этом году 08.07.2026 в 12:51

Владельцы диагностических центров вынуждены пересматривать прейскуранты из-за накопившихся издержек, требующих скорейшего покрытия для продолжения работы.

Читать полностью » Права с ограничениями: сколько 08.07.2026 в 10:49

Спорная инициатива по ограничению доступа к мощным авто для новичков может обернуться серьезными переменами в правилах допуска на российские дороги.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Собственный урожай часто обходится дороже магазинных аналогов: дачники столкнулись с горьким итогом
Советы и рекомендации
Привычный выбор крышек обернулся неприятным сюрпризом: содержимое банок пришло в негодность
Еда
Шеф-повара раскрыли способы приготовления сытных перекусов для быстрого восстановления сил
Красота и здоровье
Постоянные провалы в памяти разрушают карьеру: невидимый процесс лишил возможности здраво мыслить
Садоводство
Привычка украшать сад бархатцами: последствия проявились там, где их совершенно не ожидали увидеть
Питомцы
Рынок породистых собак пережил жесткую встряску: площадки внедрили систему верификации для заводчиков собак в России
Спорт и фитнес
Правила возврата НДФЛ за занятия спортом: список необходимых документов для физических лиц
Общество
Российский ритейл переходит в онлайн: число торговых точек в столицах сократилось на 7300 единиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet