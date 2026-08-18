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опавшие яблоки в корзине
опавшие яблоки в корзине
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 12:34

Агрономы перечислили растения, которым полезна кислая подкормка из опавших яблок

Август на яблоневом участке часто выглядит одинаково: ветки клонятся к земле, в ведрах уже тесно, а под деревьями шуршит слой падалицы. Плоды жалко выбрасывать, но и держать их под ногами тоже не вариант — за день они начинают пахнуть, тянуть ос и быстро превращаться в липкую кашу. Тут и пригодятся простые способы, которые помогают пустить излишки в дело без лишней возни. URA. RU пишет, что часть урожая можно отправить в компост, часть — в подкормку, а остальное спокойно заготовить на зиму.

"Целые яблоки без признаков повреждений можно добавлять в компост вместе с растительными остатками. При разложении они привлекают дождевых червей и улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой. Однако плоды с гнилью или червоточинами для компоста не годятся — они могут стать источником болезней. Чтобы проверить пригодность, яблоко достаточно разрезать: если внутри нет гнили, его можно закладывать в компост, в противном случае — выбросить или использовать как подкормку", — разъяснила агроном Елена Малинина.

Эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Яблоки в компосте

Целые плоды без трещин и гнили можно спокойно отправлять в компостную кучу. Там они работают вместе с травой, ботвой и другими растительными остатками, а в процессе разложения привлекают дождевых червей. За счет этого масса становится рыхлее, а потом и почва на участке меняется в лучшую сторону.

Проверка тут простая и без хитростей: яблоко разрезают пополам. Если внутри чисто, его кладут в компост, если пошла гниль — такое сырье лучше не тащить туда же, где потом будут расти овощи и цветы. Иначе вместо пользы можно разнести болезни по всей куче.

Падалица тоже подходит, но только если она не превратилась в кашу и не лежала неделями под дождем. Свежие плоды быстрее включаются в работу, а старые и подгнившие уже несут лишний риск. Тут логика простая: чем чище яблоко на входе, тем спокойнее результат на выходе.

Кислая подкормка для сада

Опавшие яблоки хорошо заходят туда, где любят кислую почву. В первую очередь речь о гортензиях и голубике. На один куст гортензии за сезон хватает ведра яблок, а на голубику — 5-6 литров.

Плоды раскладывают под мульчу слоем примерно десять сантиметров. Дальше они разлагаются сами, почти как в лесу, без лишней возни и химии. Но такой прием работает не для всех культур, и здесь лучше не путать вкусное с полезным.

Малине, к примеру, такой подход не подходит. Она любит золу, а не кислую органику, так что яблочная подстилка для нее лишняя. На небольшом участке это особенно заметно: одна и та же подкормка у разных кустов дает разный результат, и ошибаться тут не хочется.

Заготовки на зиму

Излишки урожая можно просто не выкидывать, а убрать в запас. Яблоки сушат в электросушилке, замораживают кусочками для пирогов и компотов или пускают на домашний уксус. Так падалица не пропадает, а идет в дело до зимы.

Для уксуса берут сладкие сорта. На трехлитровую банку падалицы нужен литр воды и немного сахара, а готов продукт будет через полтора месяца. Для сушки, наоборот, лучше подходят кисло-сладкие яблоки: они дольше держат форму и потом дают компотам более насыщенный вкус.

Заморозка тоже рабочий вариант, если яблоки уже не хочется возить в переработку каждый день. Кусочки сразу убирают в морозилку и потом достают по мере надобности. Тут главное не тянуть: чем раньше плоды разберут, тем меньше шансов, что они испортятся прямо в саду.

Где яблоки не помогут

Разбрасывать яблоки под все подряд растения не стоит. Их не советуют использовать как подкормку для картофеля, томатов и перца, потому что это может сдвинуть кислотность почвы. Для этих культур такой фон лишний, а лишние сюрпризы на грядке никому не нужны.

Под созревающей голубикой опавшие яблоки тоже лучше не оставлять. Они тянут ос, а рядом с ягодами это уже проблема. Получается простая история: то, что помогает одним растениям, для других создает лишний шум и суету.

Если плоды с гнилью или червоточинами попались в большом количестве, их не стоит смешивать с хорошими яблоками. Сначала лучше отобрать чистые, потом уже решать, что пойдет в компост, что — на заготовки, а что — в отходы. Так участок не превращается в свалку, а урожай еще послужит.

"Опавшие яблоки можно пустить в дело, если не лениться на сортировку. Для компоста годятся только чистые плоды без гнили, а для подкормки лучше сразу выделять культуры, которым нужна кислая среда. Иначе дачник сам себе устроит лишнюю работу весной", — подчеркнул агроном Иван Трухин.

Эксперт по агротехнике Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Можно ли класть в компост падалицу с небольшими пятнами? Если внутри уже пошла гниль, лучше не класть. Такие яблоки могут потянуть за собой болезни в компостной куче.

Сколько яблок нужно гортензии? На куст хватает ведра за сезон. Плоды раскладывают под мульчу слоем около десяти сантиметров.

Подходит ли яблочная подкормка для малины? Нет, не подходит. Малина любит золу, а не кислую органику.

Что делать с большим количеством падалицы? Ее можно высушить, заморозить или пустить на уксус. Главное — заранее перебрать плоды и убрать испорченные.

Проверено экспертом: агроном Елена Малинина

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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