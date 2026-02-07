Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чугунная батарея
Чугунная батарея
© www.pexels.com by Jan van der Wolf is licensed under Бесплатное использование
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 1:36

Платёж за ЖКХ можно снизить законно: многие терпят холод и платят лишнее

Платёж за коммунальные услуги можно уменьшить законным способом, если в доме нарушаются базовые требования к качеству обслуживания. Холод в квартире, тёмный подъезд или отсутствие уборки — не просто бытовые неудобства, а основания для перерасчёта. Главное — правильно зафиксировать нарушения и действовать по установленной процедуре. Об этом рассказал Pravda.Ru ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Когда управляющая компания обязана сделать перерасчёт

По словам эксперта, управляющая организация несёт ответственность за качество предоставляемых услуг. Если отопление работает с перебоями, температура в квартире не соответствует нормативам, в подъезде не горит свет или уборка проводится нерегулярно, жильцы вправе требовать пересмотра начислений.

"Если в квартире холодно, первым делом нужно зафиксировать нарушение. Для этого вызывается представитель управляющей компании, составляется акт, где указывается фактическая температура и ставятся подписи сторон", — пояснил Федорук.

Такой акт становится отправной точкой для дальнейших действий и обязательным документом при перерасчёте.

Как оформить документы при холоде в квартире

Процедура, по словам Федорука, чётко регламентирована. После составления первого акта, подтверждающего нарушение, управляющая компания должна устранить проблему. Когда температура в квартире приходит в норму, оформляется второй акт — о завершении нарушения.

"Перерасчёт производится за весь период между этими двумя актами. Это стандартная и законная процедура", — отметил эксперт.

Таким образом, сумма в платёжке уменьшается пропорционально времени, в течение которого услуга оказывалась некачественно.

Неубранный подъезд и отсутствие света — тоже повод

Аналогичный порядок действует и в отношении других коммунальных услуг. Если в подъезде не проводится уборка, не работает освещение или не выполняются работы по содержанию общего имущества, жильцам необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании и зафиксировать факт нарушения.

"Документ составляется в двух экземплярах: один передаётся в управляющую компанию, второй остаётся у жильцов. После устранения недостатков составляется новый акт, а начисления корректируются на основании зафиксированного периода невыполнения услуг", — пояснил Федорук.

Почему без акта перерасчёта не будет

Эксперт подчёркивает: именно акт является ключевым доказательством. Устные жалобы или обращения без документального подтверждения, как правило, не дают результата. Управляющая компания вправе отказать в перерасчёте, если нарушение не было зафиксировано официально.

Чтобы добиться снижения платы, важно действовать строго по процедуре, подавать заявления в установленной форме и сохранять все документы. Такой подход позволяет не только отстоять свои права, но и дисциплинирует управляющие организации, напоминая им об ответственности перед жильцами.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейтральная кухня устарела? Добавила один цветной элемент — и пространство ожило 06.02.2026 в 11:52

Добавить цвет на кухню можно без покраски: дизайнеры советуют использовать мебель, керамику, ковры, технику, картины и живую зелень — всё меняется за минуты.

Читать полностью » Маленький балкон, большие тайники: решения, которые прячут хаос и выглядят как интерьер мечты 06.02.2026 в 10:07

Балкон легко превратить из захламлённого склада в удобное пространство. Системы хранения помогают рационально использовать лоджию без потери комфорта.

Читать полностью » Ручная керамика служит годами — если не делать эту популярную ошибку 06.02.2026 в 1:10

Ручную керамику иногда можно мыть в посудомойке, но лучше делать это реже: горячая вода и химия быстрее изнашивают глазурь и цвет.

Читать полностью » Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками 05.02.2026 в 16:58

Шторы легко впитывают запахи кухни и влажности, но стирать их постоянно не нужно: помогут саше с содой или активированным углём и регулярное проветривание.

Читать полностью » Нагар со сковородки отходит пластами — если сделать один “пакетный” трюк на сутки 05.02.2026 в 12:57

Нагар на сковородке можно убрать быстрее, если выбрать правильный метод: от магазинных средств до соды, горчицы и домашних смесей для чистки.

Читать полностью » Комната выглядит “собранной” и живой: два цвета, которые работают лучше бежевого 05.02.2026 в 10:24

Мохово-зелёный и глубокий синий — трендовая пара для интерьера: она делает комнату выразительной, но уютной, особенно с тёплыми акцентами и текстилем.

Читать полностью » Флакон из автомагазина заменяет полдома химии: пятна, ржавчина и налёт исчезают без усилий 05.02.2026 в 9:06

WD-40 используют не только для ремонта. Средство помогает удалять чернила, налёт и ржавчину, маскировать царапины и защищать обувь от влаги.

Читать полностью » Дом выглядит аккуратно, но выдаёт возраст с порога: детали интерьера, которые застряли в 2010-х 05.02.2026 в 0:05

Амбарные двери, серые полы и белые кухни ещё недавно считались эталоном. Дизайнеры объясняют, какие решения сегодня выдают интерьер 2010-х.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Руки после 50 выглядят дрябло — эта короткая тренировка занимает всего несколько минут
Авто и мото
Мотоцикл исправен, а риск огромный — одну деталь райдеры меняют слишком поздно
Садоводство
Увидела глубокую трещину на яблоне — спасла дерево простым домашним средством
Туризм
Город, где солнце не заходит 68 дней — как живут люди за Полярным кругом
Красота и здоровье
Кружевные ногти стали главным романтичным трендом зимы — выглядят как вуаль на пальцах
Туризм
Третий по величине объект древнего мира — зачем тысячи людей едут сюда до сих пор
Красота и здоровье
Добавляю каплю в полив — комнатные растения зимой выглядят бодрее
Питомцы
Кошка умывается не из чистоплотности — за этим стоит важный инстинкт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet