Платёж за ЖКХ можно снизить законно: многие терпят холод и платят лишнее

Платёж за коммунальные услуги можно уменьшить законным способом, если в доме нарушаются базовые требования к качеству обслуживания. Холод в квартире, тёмный подъезд или отсутствие уборки — не просто бытовые неудобства, а основания для перерасчёта. Главное — правильно зафиксировать нарушения и действовать по установленной процедуре. Об этом рассказал Pravda.Ru ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Когда управляющая компания обязана сделать перерасчёт

По словам эксперта, управляющая организация несёт ответственность за качество предоставляемых услуг. Если отопление работает с перебоями, температура в квартире не соответствует нормативам, в подъезде не горит свет или уборка проводится нерегулярно, жильцы вправе требовать пересмотра начислений.

"Если в квартире холодно, первым делом нужно зафиксировать нарушение. Для этого вызывается представитель управляющей компании, составляется акт, где указывается фактическая температура и ставятся подписи сторон", — пояснил Федорук.

Такой акт становится отправной точкой для дальнейших действий и обязательным документом при перерасчёте.

Как оформить документы при холоде в квартире

Процедура, по словам Федорука, чётко регламентирована. После составления первого акта, подтверждающего нарушение, управляющая компания должна устранить проблему. Когда температура в квартире приходит в норму, оформляется второй акт — о завершении нарушения.

"Перерасчёт производится за весь период между этими двумя актами. Это стандартная и законная процедура", — отметил эксперт.

Таким образом, сумма в платёжке уменьшается пропорционально времени, в течение которого услуга оказывалась некачественно.

Неубранный подъезд и отсутствие света — тоже повод

Аналогичный порядок действует и в отношении других коммунальных услуг. Если в подъезде не проводится уборка, не работает освещение или не выполняются работы по содержанию общего имущества, жильцам необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании и зафиксировать факт нарушения.

"Документ составляется в двух экземплярах: один передаётся в управляющую компанию, второй остаётся у жильцов. После устранения недостатков составляется новый акт, а начисления корректируются на основании зафиксированного периода невыполнения услуг", — пояснил Федорук.

Почему без акта перерасчёта не будет

Эксперт подчёркивает: именно акт является ключевым доказательством. Устные жалобы или обращения без документального подтверждения, как правило, не дают результата. Управляющая компания вправе отказать в перерасчёте, если нарушение не было зафиксировано официально.

Чтобы добиться снижения платы, важно действовать строго по процедуре, подавать заявления в установленной форме и сохранять все документы. Такой подход позволяет не только отстоять свои права, но и дисциплинирует управляющие организации, напоминая им об ответственности перед жильцами.