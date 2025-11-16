Кипяток только за деньги: чем грозит забытая квитанция жителям Перми и соседних городов
Сотни семей в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском уже получили официальные уведомления: компания "Т Плюс" готовится ограничить подачу горячей воды должникам. Причина проста — накопившиеся неоплаченные счета.
Как будет происходить отключение?
Сотрудники Тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" используют специальные блокирующие устройства для ограничения подачи воды. Важно помнить: самостоятельный демонтаж таких устройств или контрольных пломб — административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.
Какие последствия грозят неплательщикам?
Если задолженность не погасить вовремя, штрафами дело не ограничится:
-
Возможен арест денег на банковских счетах, имущества и автомобиля по решению суда.
-
Может быть введён запрет на выезд за границу.
-
Плата за повторное подключение ляжет на плечи самого должника.
Как узнать о долге и что делать?
Информацию о задолженности можно найти в своей квитанции. Жителям рекомендуют не затягивать с оплатой, чтобы избежать неприятных последствий и лишних расходов на восстановление услуги.
