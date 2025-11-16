Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
счетчик воды
счетчик воды
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 6:47

Кипяток только за деньги: чем грозит забытая квитанция жителям Перми и соседних городов

В Перми должникам начали ограничивать подачу горячей воды — компания "Т Плюс"

Сотни семей в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском уже получили официальные уведомления: компания "Т Плюс" готовится ограничить подачу горячей воды должникам. Причина проста — накопившиеся неоплаченные счета.

Как будет происходить отключение?

Сотрудники Тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" используют специальные блокирующие устройства для ограничения подачи воды. Важно помнить: самостоятельный демонтаж таких устройств или контрольных пломб — административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Какие последствия грозят неплательщикам?

Если задолженность не погасить вовремя, штрафами дело не ограничится:

  • Возможен арест денег на банковских счетах, имущества и автомобиля по решению суда.

  • Может быть введён запрет на выезд за границу.

  • Плата за повторное подключение ляжет на плечи самого должника.

Как узнать о долге и что делать?

Информацию о задолженности можно найти в своей квитанции. Жителям рекомендуют не затягивать с оплатой, чтобы избежать неприятных последствий и лишних расходов на восстановление услуги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

48% жителей Перми поддерживают четырёхдневную рабочую неделю — опрос SuperJob сегодня в 5:56
Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

Почти половина жителей Перми готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но бизнес отвечает категоричным «нет». Почему мнения так разошлись — в нашем материале.

Читать полностью » В Прикамье введён карантин на 145 тысячах гектаров леса из-за вредителя — Россельхознадзор сегодня в 4:46
Лес под замком: как невидимый вредитель ставит Прикамье на грань экологической катастрофы

В Пермском крае на почти 145 тысячах гектаров лесов объявлен карантин: опасный вредитель угрожает хвойным деревьям, а зоны заражения продолжают расти.

Читать полностью » Женская зимняя одежда на Урале подорожала на 4% в октябре 2025 года — аналитики рынка одежды сегодня в 3:46
Меха против морозов: как челябинцы утепляются, когда цены летят вверх

Сколько стоит зимняя обновка для челябинцев, где купить тёплую шубу или пуховик выгодно и почему заказывать вещи из Китая — всегда риск? Ответы — в нашем материале.

Читать полностью » Женщины в командировках чаще посещают музеи и достопримечательности — аналитики сегодня в 2:26
Командировка — не только работа: как челябинцы превращают деловые поездки в приключение

Мужчины и женщины по-разному проводят свободное время в командировках: кто-то выбирает музеи, а кто-то — номер в отеле. Какие ещё интересные различия выявило исследование?

Читать полностью » LADA Granta заняла первое место среди новых авто в Челябинской области — исследование сегодня в 1:17
Авто, которые не подводят: как челябинцы выбирают железных друзей

Какие автомобили стали самыми популярными у жителей Челябинской области летом 2025 года? Неожиданные фавориты и новые тенденции — всё, что важно знать автолюбителям региона.

Читать полностью » Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО сегодня в 0:27
Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Рекордные объёмы ввода жилья сегодня могут обернуться дефицитом уже к 2027 году: эксперты предупреждают о риске, если не появятся новые проекты.

Читать полностью » Тюменская область получила две федеральные награды за цифровизацию — Минцифры РФ вчера в 23:26
Три года в тройке лидеров: что Тюмень делает с цифрами такого, что другие только завидуют

Тюменская область вновь признана одной из самых цифровых в стране: две федеральные награды, новые проекты и лидерство в рейтинге цифровой трансформации.

Читать полностью » На Scan Awards в Красноярске Екатеринбург получил несколько престижных наград — организаторы премии вчера в 22:26
Когда река поёт, а скульптура звучит: Екатеринбург взрывает арт-сцену благодаря художникам

В Красноярске неожиданно ярко проявили себя художники из Екатеринбурга: интригующие проекты, новые имена и грани искусства на Scan Awards. Кто же стал героями премии?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Анна Белоусова предупредила о вреде продуктов с быстрыми углеводами
Авто и мото
Водителям нужно включать противотуманные фары при плохой видимости — автоэксперт Шкуматов
Питомцы
Частый лай чихуахуа связан с врождённой бдительностью — кинологи
Авто и мото
Неправильная установка видеорегистратора в зоне подушки безопасности опасна при аварии — ГАИ
Садоводство
Вертикальная опора повышает качество плодов домашнего огурца — ботаники
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка укрепила мышцы всего тела — тренеры по фитнесу
Дом
Устранение соблазна еды: как уменьшить вероятность, что кошка залезет на стол
Наука
Древнюю ловушку для оленей нашли в норвежских горах — археолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet