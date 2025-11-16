Кипяток только за деньги: чем грозит забытая квитанция жителям Перми и соседних городов

сегодня в 5:56

Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

Почти половина жителей Перми готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но бизнес отвечает категоричным «нет». Почему мнения так разошлись — в нашем материале.

