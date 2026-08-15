Российские автовладельцы начали получать требования о доплате утильсбора из-за новых правил таможни

С 1 апреля 2026 года у машин, привезённых из стран ЕАЭС, началась совсем другая жизнь. Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия уже попали под новые правила расчёта утильсбора, и часть владельцев быстро увидела в почте требования о доплате. История знакомая: человек купил машину, поставил на учёт, а потом получает бумагу, где сумма внезапно выросла. Таможня теперь смотрит не только на коэффициент, но и на разницу между тем, что заплатили при оформлении в первой стране союза, и тем, сколько пришлось бы отдать при прямом ввозе в Россию. Если цену в документах занизили, это тоже всплывает и ложится в расчёт.

"Новые правила расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, изменили саму логику проверки. Теперь смотрят не только на формальный коэффициент, но и на происхождение платежей, а также на цену, указанную при первом оформлении. Если машина шла по заниженной стоимости или использовалась не для личных нужд, риск доплаты резко растет. Покупателю здесь нужен холодный расчет, а не надежда на удачу". автоэксперт Иван Рогов

Как теперь считают утильсбор

Специалисты ГК АВТОДОМ пояснили, что раньше физлица могли платить утильсбор по льготной схеме и закрывать вопрос сравнительно небольшой суммой. Теперь таможня складывает в расчёт несколько параметров сразу. Она учитывает и установленный коэффициент, и разницу между платежами, которые внесли при оформлении машины в первой стране ЕАЭС, и суммой, которую заплатили бы при прямом ввозе в Россию.

Если в документах стоимость автомобиля специально занизили, эта разница тоже идёт в расчёт. Иными словами, бумажная цена больше не спасает сама по себе. Схема, которая раньше казалась удобной, теперь легко разворачивается против покупателя.

Именно с этим и связаны требования о доплате, которые уже начали приходить части владельцев. Проверять начисление таможенные органы могут три года после ввоза машины. Сейчас в зоне внимания в первую очередь автомобили, оформленные с 2023 года.

Чаще всего перерасчёт запускает неправомерное применение льготного режима. Если машина прошла не как личная покупка, а как коммерческий завоз, льгота слетает. Тогда цифры в платёжке меняются уже по совсем другому тарифу.

Кого проверяют и за что доначисляют

Льготная ставка действует только для машин, которые физлица ввозят для личного пользования. Проверка быстро упирается в факты, а не в слова в заявлении. Если видно, что автомобиль сразу после оформления перепродали, завезли сразу несколько машин на одного человека или не зарегистрировали на импортёра, льготу отменяют.

После этого утильсбор считают по коммерческим коэффициентам. Сумма доплаты в таких случаях иногда доходит до сотен тысяч рублей. Для владельца это уже не мелкая неприятность, а вполне ощутимый удар по бюджету.

Здесь же всплывает и ещё один слой риска — документы с заниженной ценой. Если таможня видит, что стоимость в первой стране союза не совпадает с реальной картиной, она пересчитывает обязательства заново. На вторичном рынке такие ошибки потом бьют уже по следующему владельцу.

Покупатели часто смотрят только на кузов, пробег и свежую диагностическую карту. Но у машины с ЕАЭС ещё есть история платежей, и она не менее важна. Если её не поднять сразу, потом можно получить неприятный сюрприз уже после сделки.

Что смотреть перед покупкой машины

Перед покупкой автомобиля из стран ЕАЭС эксперты советуют сначала пробить его через онлайн-сервис ФТС. По VIN-номеру там можно увидеть статус платежа и цель ввоза. Это помогает сразу понять, был ли автомобиль завезён под личное использование или в него уже заложены проблемы.

Ещё один документ, который нужно запросить, — выписка из ЭПТС. В ней должна стоять отметка об уплате утилизационного сбора, а сам электронный паспорт должен иметь статус "Действующий". Если этих данных нет, от такой сделки лучше отойти без лишних разговоров.

Сильно помогает и обычная проверка истории машины, особенно если речь о покупке без салона. Иногда продавец уверен, что "всё чисто", но в бумагах всплывает совсем другой маршрут ввоза. Чтобы не попасть в такую историю, полезно сверять не только технику, но и документы по всей цепочке.

На машины с пробегом это правило работает особенно жёстко. Чем старше и запутаннее история, тем выше шанс, что где-то уже был занижен платёж или неверно указан режим ввоза. Потом такие детали всплывают не у продавца, а у покупателя.

Что делать с требованием о доплате

Если уведомление о доплате уже пришло, сначала нужно понять, на чём именно строится перерасчёт. Специалисты подчёркивают, что такие решения принимают только после проверки конкретной машины, а не автоматически. Поэтому без документов и выписок спорить вслепую смысла мало.

Если владелец уверен, что требование ошибочное, его можно оспорить через суд. Но тут многое зависит от бумаг и фактов, а не от эмоций. Когда есть следы коммерческого использования, суды чаще встают на сторону таможни.

Если решение уже вступило в силу, долг придётся закрыть. Иначе его взыщут принудительно. Эта часть истории обычно заканчивается без сюрпризов: кто тянет время, тот потом платит больше и теряет ещё и на издержках.

"Покупка автомобиля из стран ЕАЭС без проверки утильсбора — это лишний риск для частного покупателя. Самая частая ошибка — смотреть только на цену и состояние машины, а потом не замечать, что документы по ввозу составлены с перекосом. Если есть признаки коммерческого импорта, льгота не удержится. Когда приходит требование о доплате, сначала надо поднять бумаги, а не спорить на эмоциях". автоюрист Сергей Герасимов

Ответы на популярные вопросы

Кого проверяют в первую очередь?

В первую очередь смотрят автомобили, оформленные с 2023 года. Также проверяют машины, где есть признаки коммерческого ввоза или заниженной стоимости.

Можно ли проверить оплату утильсбора до покупки?

Да, через сервис ФТС по VIN-номеру. Ещё нужно запросить выписку из ЭПТС и проверить статус "Действующий".

Если пришло требование о доплате, это уже окончательно?

Нет, его можно оспорить. Но если перерасчёт подтверждён документами, шансы на спор резко снижаются.

Почему сумма доплаты бывает такой большой?

Потому что утильсбор пересчитывают по коммерческим коэффициентам. В отдельных случаях доначисления доходят до сотен тысяч рублей.

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