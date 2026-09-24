Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Парковка новых автомобилей
Парковка новых автомобилей
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:37

Еще 80 тысяч за машину: почему покупатели могут поспешить до конца 2026 года

С 1 января 2027 года утилизационный сбор на автомобили снова увеличится на 10-20%. Так, для легкового автомобиля с мотором 1-2 литра и мощностью до 160 л. с. сумма утильсбора возрастёт примерно на 80 тысяч рублей — с 800,8 до 880,8 тысяч рублей. Это увеличение ожидается в рамках долгосрочной индексации, одобренной еще в 2024 году, согласно которой ставки будут подниматься ежегодно вплоть до 2030 года.

"Начало 2027 года может привести к смещению спроса на автомобили, поскольку покупатели захотят успеть до повышения цен", — отметил юрист Сергей Герасимов в беседе с NewsInfo.

Юрист Сергей Герасимов

Причины повышения утильсбора

По данным Минпромторга, рост утилизационного сбора связан с необходимостью поддержки отечественного автопроизводства в условиях новых экономических реалий. Утвержденный график индексации был частью стратегии восстановления сектора, который стремится к более высокой доле местных автомобилей на рынке.

Согласно статистике, в первом полугодии 2026 года доля российской техники на рынке составила 63,5%. Это увеличение с 55% по сравнению с предыдущим годом стало результатом комплексных мер поддержки российских производителей, включая субсидии и льготы.

Льготы для физических лиц

Для граждан, ввозящих автомобили мощностью до 160 л. с. для личного пользования, предусмотрены специальные льготные коэффициенты. Это позволит некоторым автовладельцам минимизировать дополнительные расходы, связанные с повышением утильсбора. Таким образом, определённые категории пользователей не окажутся в более сложной финансовой ситуации.

Льготы распространяются на выполнение условий, установленных правительством, что делает возможность снижения собранных платежей более доступной для широкого круга автовладельцев.

Влияние на рынок автомобилей

Скорое повышение утильсбора касается не только цены конечного продукта, но и спроса на автомобили. Глава РОАД Алексей Подщеколдин указал, что создание привлекательных условий для покупателей поможет удержать интерес к новым моделям. Ожидается, что в конце 2026 года спрос на автомобили вырастет, когда автолюбители начнут активно осуществлять покупки до январского повышения.

Помимо этого, в России производится более 20 брендов и свыше 50 легковых моделей, что значительно способствует конкуренции на рынке. Такой широкий выбор позволяет потребителям найти вариант, соответствующий их нуждам и бюджету.

Покупки до индексации

Подобные повышения заставляют покупателей задуматься о целесообразности покупки автомобиля. По мнению экспертов, некоторые из них могут попытаться успеть до индексации, что, в свою очередь, может создать дефицит на рынке в конце этого года. Это может сделать поездки в автосалоны более активными и привлечь внимание к определённым моделям.

Корректировка ценников в результате повышения утильсбора может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как политика производителя и степень локализации автозапчастей.

"Переносить повышение утильсбора в цену авто в полном объёме будет невозможно, так как на него влияют и локализация, и курс рубля, а также политика дилеров", — резюмировал автоэксперт Иван Рогов в интервью NewsInfo.

Автоэксперт Иван Рогов

FAQ

Почему утильсбор растет?
Утильсбор увеличивается как часть долгосрочной индексации, направленной на поддержку автопроизводства в России.
Кого коснется новое повышение?
Основные изменения затронут владельцев легковых автомобилей с двигателями до 160 л. с.
Будут ли льготы для граждан?
Да, предусмотрены специальные коэффициенты для частных лиц, ввезущих автомобили для личного пользования.
Как это повлияет на рынок автомобилей?
Ожидается рост спроса на автомобили до индексации, так как покупатели стремятся избежать повышения цен.

Проверено экспертом: юрист Сергей Герасимов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Газ в пол — но не сейчас: в Госдуме предложили разрешить 150 км/ч на современных трассах 19.09.2026 в 13:37

Инициатива по повышению лимитов на трассах вызвала резонанс, заставляя экспертов оценивать готовность инфраструктуры к радикальным скоростным переменам.

Читать полностью » Самокатчиков хотят взять под полный контроль: одних штрафов для снижения аварийности уже мало 18.09.2026 в 17:17

Автоэксперт Султан Жанказиев объяснил NewsInfo, почему эксперты призывают к жестким мерам по регулированию использования электросамокатов.

Читать полностью » Китайский логотип больше не приговор: какие китайские шины действительно готовы к российской зиме 18.09.2026 в 12:21

Взгляд на рынок автомобильной резины меняется, когда за дело берутся независимые эксперты, разбирающиеся в нюансах сцепления и поведения бюджетных моделей.

Читать полностью » Лимит скорости в 150 км/ч появился на повестке: какие трассы России готовы к новшеству 18.09.2026 в 11:11

Автоэксперт Владимир Моженков прокомментировал NewsInfo предложение повысить лимит скорости на российских автомагистралях.

Читать полностью » Мороз нажмёт на слабое место: какие детали машины нельзя игнорировать осенью 17.09.2026 в 15:56

Подготовка машины к холодам требует большего, чем просто смена шин, ведь скрытые дефекты узлов могут привести к непредсказуемому поведению авто на льду.

Читать полностью » Новый знак появится на парковках России: кому на самом деле достанется новая парковочная льгота 17.09.2026 в 12:34

В Екатеринбурге представили новый визуальный символ для стоянок, который может вскоре появиться на улицах страны после масштабных юридических правок.

Читать полностью » Все четыре колеса потеряли давление после похолодания — причина может быть совсем не в проколах 16.09.2026 в 15:31

Зимние холода часто вводят водителей в заблуждение относительно состояния колес, заставляя принимать неверные решения по их обслуживанию на дороге.

Читать полностью » Езда по обочине почти всегда заканчивается штрафом, но закон оставляет несколько исключений 16.09.2026 в 12:27

Манера объезжать заторы вне полотна провоцирует конфликты и не всегда остается без внимания полиции, однако существуют обстоятельства, меняющие дело.

Читать полностью »

Новости
Еда
Почему советская подлива казалась особенной: один рецепт использовали для десятков блюд
Красота и здоровье
После курса антибиотиков многие делают лишнее: кишечнику для восстановления нужно совсем другое
Недвижимость
Удаленка может оставить без съемной квартиры: арендодатели увидели в таких жильцах неожиданный риск
Спорт и фитнес
Паспорт болельщика расширяют на Кубок России: фанатам придется сделать непростой выбор
Недвижимость
Сосед поставил камеру на даче: что она не должна снимать в вашем дворе
Общество
Голосовые сообщения на работе выводят из себя: за удобство отправителя платит весь коллектив
Еда
После карася вы её не узнаете: какую речную рыбу проще есть и разделывать
Недвижимость
Отопление по счётчику может стать дороже: какую процедуру нельзя пропускать владельцам квартир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet