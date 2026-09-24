Еще 80 тысяч за машину: почему покупатели могут поспешить до конца 2026 года

С 1 января 2027 года утилизационный сбор на автомобили снова увеличится на 10-20%. Так, для легкового автомобиля с мотором 1-2 литра и мощностью до 160 л. с. сумма утильсбора возрастёт примерно на 80 тысяч рублей — с 800,8 до 880,8 тысяч рублей. Это увеличение ожидается в рамках долгосрочной индексации, одобренной еще в 2024 году, согласно которой ставки будут подниматься ежегодно вплоть до 2030 года.

"Начало 2027 года может привести к смещению спроса на автомобили, поскольку покупатели захотят успеть до повышения цен", — отметил юрист Сергей Герасимов в беседе с NewsInfo. Юрист Сергей Герасимов

Причины повышения утильсбора

По данным Минпромторга, рост утилизационного сбора связан с необходимостью поддержки отечественного автопроизводства в условиях новых экономических реалий. Утвержденный график индексации был частью стратегии восстановления сектора, который стремится к более высокой доле местных автомобилей на рынке.

Согласно статистике, в первом полугодии 2026 года доля российской техники на рынке составила 63,5%. Это увеличение с 55% по сравнению с предыдущим годом стало результатом комплексных мер поддержки российских производителей, включая субсидии и льготы.

Льготы для физических лиц

Для граждан, ввозящих автомобили мощностью до 160 л. с. для личного пользования, предусмотрены специальные льготные коэффициенты. Это позволит некоторым автовладельцам минимизировать дополнительные расходы, связанные с повышением утильсбора. Таким образом, определённые категории пользователей не окажутся в более сложной финансовой ситуации.

Льготы распространяются на выполнение условий, установленных правительством, что делает возможность снижения собранных платежей более доступной для широкого круга автовладельцев.

Влияние на рынок автомобилей

Скорое повышение утильсбора касается не только цены конечного продукта, но и спроса на автомобили. Глава РОАД Алексей Подщеколдин указал, что создание привлекательных условий для покупателей поможет удержать интерес к новым моделям. Ожидается, что в конце 2026 года спрос на автомобили вырастет, когда автолюбители начнут активно осуществлять покупки до январского повышения.

Помимо этого, в России производится более 20 брендов и свыше 50 легковых моделей, что значительно способствует конкуренции на рынке. Такой широкий выбор позволяет потребителям найти вариант, соответствующий их нуждам и бюджету.

Покупки до индексации

Подобные повышения заставляют покупателей задуматься о целесообразности покупки автомобиля. По мнению экспертов, некоторые из них могут попытаться успеть до индексации, что, в свою очередь, может создать дефицит на рынке в конце этого года. Это может сделать поездки в автосалоны более активными и привлечь внимание к определённым моделям.

Корректировка ценников в результате повышения утильсбора может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как политика производителя и степень локализации автозапчастей.

"Переносить повышение утильсбора в цену авто в полном объёме будет невозможно, так как на него влияют и локализация, и курс рубля, а также политика дилеров", — резюмировал автоэксперт Иван Рогов в интервью NewsInfo. Автоэксперт Иван Рогов

FAQ

Почему утильсбор растет?

Утильсбор увеличивается как часть долгосрочной индексации, направленной на поддержку автопроизводства в России.

Кого коснется новое повышение?

Основные изменения затронут владельцев легковых автомобилей с двигателями до 160 л. с.

Будут ли льготы для граждан?

Да, предусмотрены специальные коэффициенты для частных лиц, ввезущих автомобили для личного пользования.

Как это повлияет на рынок автомобилей?

Ожидается рост спроса на автомобили до индексации, так как покупатели стремятся избежать повышения цен.

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