© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:48

Схватки слабеют и роды затягиваются из-за одного сбоя — он связан не с гормонами

PIEZO2 в нервах шейки матки включил рефлекс усиления схваток — учёные

Матка "включает" родовую активность не только по гормональному сигналу — ей помогает механическая обратная связь, похожая на систему датчиков давления и растяжения. Новая работа исследователей показывает, что в мышцах матки и в чувствительных нервах родовых путей есть белки-сенсоры, которые переводят физическую нагрузку в сигналы, усиливающие и синхронизирующие схватки. Когда эта система нарушена, сокращения становятся слабее и роды могут затягиваться.

Роды как механика, а не только "химия"

Долгое время в центре внимания были гормоны — прежде всего окситоцин и прогестерон. Но при беременности и особенно во время родов матка испытывает огромные механические нагрузки: стенки растягиваются, давление нарастает, ткани шейки матки и влагалища меняют форму. Исследование показывает, что организм использует эти физические воздействия как полноценные биологические сигналы.

Два сенсора — две роли

Учёные описывают работу двух "датчиков силы" — PIEZO1 и PIEZO2, которые выполняют разные задачи и дополняют друг друга:

  • PIEZO1 работает преимущественно в гладкой мышце матки и реагирует на усиливающееся давление по мере схваток.
  • PIEZO2 расположен в чувствительных нервах шейки матки и влагалища и активируется, когда ребёнок растягивает ткани, включая рефлекторный ответ, усиливающий сокращения.

Вместе они помогают матке не просто сокращаться, а делать это ритмично и согласованно, чтобы движение ребёнка по родовым путям было эффективным.

Что происходит, если "датчики" выключить

В экспериментах на животных моделях, где PIEZO1 и/или PIEZO2 выборочно отключали в мышцах или в нервах, родовая деятельность ухудшалась. Самый заметный эффект возникал, когда нарушались оба пути: давление схваток становилось ниже, а роды — длиннее и менее организованными.

Почему схватки теряют силу

Механические сенсоры оказались связаны с белком коннексин 43 - он формирует "каналы связи" между мышечными клетками, чтобы они сокращались как единая команда, а не каждая сама по себе. Когда сигнализация PIEZO снижалась, падал и уровень коннексина 43 — и матка хуже синхронизировала сокращения.

Что это может изменить в акушерстве

Вывод исследования в том, что "застопоренные роды" и слабые схватки могут быть связаны не только с гормональным фоном, но и с тем, как матка и родовые пути ощущают давление и растяжение.

Если в будущем появятся способы безопасно влиять на активность PIEZO-сенсоров, это теоретически может дать новые подходы:

  • усиливать схватки, когда они ослабевают;
  • или снижать риск преждевременной родовой активности, если удастся аккуратно "приглушать" механическую составляющую.

Пока это фундаментальная биология, но она добавляет важную деталь: матка — не просто мышца, которая "слушается" гормонов, а система с обратной связью, где механика помогает держать правильный ритм родов.

