Забор выглядит дешёвым не из-за сетки: одна ошибка превращает рабицу в провисшее полотно

Сетка-рабица до сих пор выручает там, где нужен простой забор без лишней мороки. Она не режет участок на тёмные полосы, не перекрывает воздух и не требует тяжёлой техники на въезде. На дачах её ставят и на сезон, и надолго — если выбрать нормальную проволоку и не сэкономить на столбах. А вот если сразу взять слишком редкую ячейку или плохо натянуть полотно, забор быстро пойдёт волной и начнёт раздражать одним видом.

"Сетка-рабица хороша там, где не нужно прятать участок от света и воздуха. Но экономить на натяжении и опорах нельзя: слабая рама быстро даст провисание, а потом забор уже не выправить простым подтягиванием. Для дачи чаще всего берут ячейку 50×50 мм и следят, чтобы столбы стояли ниже глубины промерзания грунта. Если столбы поставить криво, потом сетка только подчеркнёт этот перекос". строитель Михаил Волков

Что такое сетка-рабица и чем она отличается

Сетка-рабица — это стальная проволока, свитая по спирали в ромбовидные ячейки. Её делают из низкоуглеродистой стали, а сверху наносят оцинковку, полимер или ПВХ. Оцинкованное полотно обычно служит 15-20 лет, а покрытое полимером держится дольше, потому что металл меньше цепляет влагу и ржавчину.

Размеры у материала не случайные. ГОСТ 5336-80 задаёт типовые параметры, и у рабицы обычно ячейка от 25 до 100 мм, а диаметр проволоки — 1,8-3 мм. Для забора чаще берут 50×50 мм: крупная ячейка, вроде 70×70 мм, со временем начинает провисать, особенно если полотно натянули без запаса.

Рулоны выпускают высотой от 1 до 2 м и длиной 10 или 25 м. Для дачного участка обычно хватает 1,5-1,8 м, а для вольера с животными лучше сразу брать полотно от 2 м. Рулон 10×1,5 м оцинкованной сетки стоит от 1700 рублей, и это одна из причин, почему материал так часто выбирают вместо профнастила или дерева.

Какие бывают заборы из рабицы

Есть три основных варианта. Секционный забор собирают из готовых металлических рам, в которые уже натянута сетка. Второй вариант — крепление на направляющих, когда полотно держат горизонтальные трубы или профиль. Третий — самый простой: сетку тянут прямо между столбами, без дополнительных лаг.

Секционный вариант выглядит ровно и аккуратно. Его проще снять, если нужно временно освободить проезд для техники, но за это придётся заплатить больше, чем за рулонную сетку. Стандартная рама обычно имеет ширину 2,5 или 3 м и высоту 1,5-2 м, а если есть сварка и руки на месте, такую секцию можно собрать прямо на участке.

Забор на направляющих держится жёстче, потому что трубы или профиль принимают часть нагрузки. Их ставят в 2-3 ряда по высоте, а крепить можно сваркой или болтами через площадки. Это удобно, если потом забор придётся разбирать или переносить. Как и в других работах по дому, ошибка в расчёте потом оборачивается лишними расходами.

Самый дешёвый вариант — без направляющих. Сетку крепят крючками, кольцами или катанкой, продетой по верхнему и нижнему краю. Такой забор подходит для невысоких ограждений и спокойных мест, где не дуют сильные ветра. Но жёсткости у него меньше, и со временем полотно может начать гулять.

Как ставят забор своими руками

Сначала нужно точно понять границы участка. Если сетку поставить хоть немного за межу, спор с соседями может затянуться надолго. Когда координаты неясны, лучше свериться с выпиской из ЕГРН или заказать вынос границ у кадастрового инженера. Заодно стоит заранее обсудить линию забора с соседями, особенно если речь идёт об общей меже.

Работы лучше планировать на тёплый сезон. При температуре ниже +5 ℃ бетон набирает прочность медленнее, а мёрзлый грунт бурится хуже. Ставить столбы начинают с разметки: по углам и вдоль линии забора вбивают колышки, а точки опор отмечают с шагом 2-2,5 м для варианта без направляющих или до 3 м, если направляющие будут.

Дальше бурят скважины глубиной 1-1,2 м, на дно кладут дренажную подушку из щебня и песка толщиной 10-15 см и трамбуют её. Потом ставят столб, выравнивают по уровню, фиксируют подпорками и заливают бетоном марки М200. После этого конструкцию оставляют на 5-7 дней. Металл перед установкой лучше обработать грунтовкой и покрасить в зоне земли и рядом с ней, иначе ржавчина появится раньше времени.

Сетку крепят по-разному, в зависимости от выбранной схемы. На направляющих полотно сначала раскатывают вдоль первого пролёта, временно цепляют у крайнего столба и потом натягивают, привязывая к трубам вязальной проволокой через каждые 20-30 см. Если пролёты длинные, удобнее тянуть рулон лебёдкой или через трактор. Без направляющих сетку натягивают крюком или ломом, а по верхнему и нижнему краю пускают катанку диаметром 4-6 мм. Она держит форму и не даёт полотну растягиваться неравномерно.

"У рабицы главный враг — слабое натяжение. Если не закрепить крайние ряды и не пустить катанку по верху и низу, полотно быстро начнёт провисать. Ещё одна частая ошибка — слишком большой шаг между столбами. Тогда сетка держится хуже, особенно после снега и ветра. Перед монтажом полезно сразу рассчитать длину с запасом 3-5%, чтобы не резать рулон впритык". строитель Артём Кожин

Как ухаживать за ограждением

Сложного ухода за таким забором нет, но осматривать его всё же нужно. Раз в сезон стоит проверить полотно и столбы, чтобы вовремя заменить повреждённый участок. Сетку можно промыть водой из шланга или пройтись мягкой щёткой, особенно если покрытие оцинкованное или ПВХ-шное.

Абразивные губки и жёсткая химия здесь лишние. Они царапают защитный слой, и металл быстрее встречается с влагой. Натяжение тоже лучше проверить после зимы: снег и перепады температуры иногда слегка ослабляют полотно, и оно начинает проседать.

Столбы надо держать под контролем, особенно у земли. Если появилась ржавчина, её зачищают металлической щёткой, обрабатывают преобразователем и красят. Растения рядом с забором тоже лучше подрезать: вьющаяся зелень держит влагу, а тяжёлые плети винограда или хмеля могут продавить сетку.

"За рабицей легко ухаживать, если не запускать мелочи. Грязь, влажная трава у основания и ржавчина у столбов постепенно сокращают срок службы даже у оцинкованной сетки. После зимы забор стоит пройти по всей длине и проверить, не просел ли участок у ворот и углов. Там чаще всего и появляются первые проблемы". консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

FAQ

Какая ячейка подходит для забора?

Для дачного ограждения чаще берут 50×50 мм. Более крупная ячейка со временем быстрее провисает, особенно если пролёты длинные.

Можно ли ставить столбы без бетона?

Можно, но конструкция будет слабее. Если нужен нормальный срок службы, столбы лучше бетонировать ниже глубины промерзания.

Что выбрать: секции или рулон?

Секции ставятся быстрее и выглядят ровнее, но стоят дороже. Рулонная сетка дешевле и проще в покупке, зато требует аккуратного натяжения.

Как понять, что сетка натянута нормально?

Хорошо натянутое полотно при лёгком ударе ладонью звенит. Если оно глухо хлопает, сетку нужно подтянуть ещё раз.

Читайте также