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Шиномонтаж
Шиномонтаж
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:32

Спереди новые, сзади старые — звучит логично: на мокрой дороге такая расстановка меняет поведение машины

Когда у машины износились только две шины, а комплект менять целиком не хочется, спор обычно начинается в гараже и там же не заканчивается. Одни уверены, что свежую пару надо ставить вперёд — туда, где и тяга, и торможение, и поворот руля. Другие вспоминают дождь, колею и мокрый асфальт, где автомобиль ведёт себя уже совсем не по книжке. Именно поэтому вопрос с парой новых покрышек не такой простой, как кажется на первый взгляд. Ошибка здесь может обойтись не только нервами, но и устойчивостью машины на дороге.

"Если меняются только две покрышки, новую пару следует устанавливать на заднюю ось, при условии что размер и тип шин соответствуют требованиям автомобиля. Это помогает сохранить устойчивость на мокрой или скользкой дороге".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Куда ставить новые шины

Michelin и Continental рекомендуют при замене только двух покрышек отправлять свежую пару назад, а не вперёд. Логика тут не в тяге и не в привычке водителей переднеприводных машин, а в том, как автомобиль ведёт себя на мокрой дороге. Новая шина лучше отводит воду, а изношенная быстрее начинает терять сцепление. Tire Rack отдельно указывает, что более стёртая покрышка может уйти в аквапланирование раньше и на меньшей скорости.

Если новые шины поставить спереди, а более старые оставить сзади, задняя ось на скользком покрытии первой начнёт терять контакт. В повороте это оборачивается избыточной поворачиваемостью, когда корму начинает уводить наружу траектории. Для водителя такая ситуация всегда резче и неприятнее, чем кажется на словах. Машина может повести себя нервно буквально за секунды.

Когда свежая резина стоит сзади, а спереди остаётся более изношенная пара, первым сдаётся передок. Автомобиль в этом случае скорее распрямит траекторию и уйдёт в недостаточную поворачиваемость. Шинники считают такой сценарий более понятным и управляемым для обычного водителя. Потерю сцепления передней оси обычно легче почувствовать и исправить, чем ловить внезапный занос задней.

Bridgestone тоже советует ставить новые шины на заднюю ось, если только производитель автомобиля не требует иного. Эта рекомендация одинаково относится к переднеприводным, заднеприводным и полноприводным машинам. Привод тут не решает всё. На первом месте остаётся устойчивость автомобиля в момент, когда дорога становится скользкой и сцепление падает быстрее обычного.

"Лучшие шины сзади уменьшают вероятность потери устойчивости и заноса задней оси на мокрой дороге. Потерю сцепления передней оси обычно проще контролировать, чем внезапный занос задней".

инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Почему производители советуют заднюю ось

На сухом асфальте спор выглядит почти теоретическим, а вот в дождь разница становится заметной сразу. Протектор новой шины глубже, поэтому она лучше выталкивает воду из пятна контакта. Изношенная покрышка делает это хуже, и риск аквапланирования растёт. Именно поэтому шинные компании смотрят не на ведущие колёса, а на те, что отвечают за общую устойчивость машины.

Если задняя ось скользит, автомобиль может развернуть сильнее, чем ждёт водитель. Если же начинает сносить передок, машина чаще просто перестаёт точно попадать в траекторию. Это неприятно, но обычно более предсказуемо. В реальной езде именно предсказуемость и становится тем самым запасом, который помогает не довести ситуацию до разворота.

Michelin формулирует рекомендацию без лишних выкрутасов: новые шины лучше ставить назад, чтобы снизить риск потери устойчивости. Continental добавляет к этому ещё один момент — сцепление должно оставаться по возможности равномерным, иначе поведение автомобиля меняется слишком резко. Tire Rack, в свою очередь, напоминает, что изношенная резина начинает всплывать в воде раньше, чем новая. Тут спорить особо не с чем: физика у всех одна.

Если нужна дополнительная отсылка к общей логике выбора шин, полезно смотреть не только на бренд, но и на параметры самой покрышки. Размер, индекс нагрузки и индекс скорости должны совпадать с требованиями автомобиля. Отдельно стоит учитывать тип и конструкцию шин, чтобы не смешивать слишком разные варианты на одной машине. Иначе автомобиль начнёт ехать уже по своим правилам, а не по вашим.

Когда замена двух шин уже не лучший вариант

Самый спокойный сценарий — менять все четыре шины сразу. Тогда сцепление, износ и реакция автомобиля остаются одинаковыми на обеих осях. Michelin и Continental именно к этому и подталкивают водителя, если бюджет и состояние машины позволяют не экономить на половине комплекта. Тут нет хитрости: одинаковые шины ведут себя ровнее и понятнее.

Отдельная история — полноприводные автомобили. У некоторых AWD-систем допустимая разница глубины протектора между колёсами очень маленькая. Если окружность качения сильно отличается, трансмиссии приходится постоянно компенсировать эту разницу. Поэтому для конкретной модели нужно смотреть руководство производителя, а не полагаться на универсальный совет из интернета.

Есть и ещё одна тонкость, о которой часто забывают на шиномонтаже. Новая пара должна совпадать с остальными шинами по размеру, а также по индексу нагрузки и скорости. Желательно, чтобы это был тот же тип и близкая конструкция, а не случайный комплект с похожим рисунком. Continental отдельно предупреждает: слишком разные покрышки могут ухудшить поведение автомобиля.

В сухом остатке всё упирается не в привычку, а в устойчивость. На переднеприводной машине рука сама тянется поставить лучшие шины вперёд, туда, где всё "тянется и рулится". Но шинные производители смотрят шире и оценивают не только разгон, а то, как машина поведёт себя при внезапной потере сцепления. Поэтому, если покупаете только две новые шины, в большинстве обычных случаев их ставят назад, а более изношенную пару отправляют вперёд.

"Лучший вариант — менять все четыре шины одновременно. Если же приходится ставить только две, нужно учитывать тип привода, требования производителя и разницу в износе между осями. На некоторых полноприводных машинах замена только половины комплекта вообще нежелательна".

автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

FAQ

Можно ли поставить новые шины спереди на переднеприводной машине?
Можно, но производители шин в большинстве случаев советуют обратное. Свежая пара на задней оси лучше удерживает автомобиль от заноса на мокрой дороге.

Это правило работает для заднего и полного привода?
Да, Michelin и Bridgestone распространяют рекомендацию на переднеприводные, заднеприводные и полноприводные машины. Но для AWD нужно отдельно смотреть руководство производителя.

Почему изношенные шины сзади опаснее?
Потому что задняя ось при потере сцепления может сорвать машину в занос. Передние колёса, если начинают скользить, чаще дают недостаточную поворачиваемость, а она обычно понятнее для водителя.

Можно ли смешивать разные шины на одной машине?
Лучше не стоит. Размер, индекс нагрузки, индекс скорости и тип шин должны подходить автомобилю, а слишком разные рисунки и конструкции способны ухудшить поведение машины.

Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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