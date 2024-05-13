Любовь Успенская поделилась своими размышлениями о правовой тяжбе с Филиппом Киркоровым. В этот день ожидалось проведение очередного заседания по иску о защите чести и достоинства известного артиста.
Ранее Успенская в интервью выразила критику в адрес Киркорова, указав на его предвзятое отношение к женщинам. В ответ на это Киркоров, стремясь восстановить свой имидж, обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
Успенская выразила удивление, узнав, что Киркоров не отозвал иск после широко обсуждаемого скандала. Она задалась вопросом о причинах таких финансовых претензий со стороны истца, иронично заметив о его возможном проживании не в России, а на другой планете, и спросила о том, каким образом он пострадал, чтобы оправдать такую сумму. Певица также предположила, что Киркорову могут потребоваться средства на одежду и предложила ему необходимую сумму.
Успенская высказала мнение, что после инцидента с вечеринкой Киркоров должен был изменить своё поведение и предложила ему финансовую помощь на покупку одежды, если это необходимо.
В то же время адвокат Киркорова, Александр Добровинский, сообщил, что суд отклонил аргументы защиты Успенской. Он отметил, что у защиты не было веских контраргументов, и все их утверждения сводились к упоминанию вечеринки и общей ситуации в стране.
Добровинский подчеркнул, что инцидент на вечеринке произошёл после интервью Успенской, где она высказала негативные комментарии, и добавил, что текущие обстоятельства в стране не являются препятствием для судебных разбирательств и не дают право на оскорбления.
Фото: commons.wikimedia.org/Serge Serebro (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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